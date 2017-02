Checkliste für das große Fest

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde (MOZ) Auch in diesem Jahr werden wieder mehr als 100 Mädchen und Jungen in Angermünde ihre Jugendweihe feiern. Die Feierstunden finden zwar erst am 6. und 13. Mai statt. Aber die Vorbereitungen haben bereits begonnen.

Von den 165 Schülern des Einstein-Gymnasiums und der Ehm Welk-Oberschule haben sich bislang 136 für die Jugendweihe-Feierstunde angemeldet. "Die Zahl kann sich noch etwas verändern", erklärt John Mai, Vorsitzender des Fördervereins Uckermärkische Blasmusiktage, der die Jugendweihe jährlich organisiert. Erstmals kann man sich auch online anmelden. Unter den Teilnehmern sind zudem einige Jugendliche aus dem Joachimsthaler Gymnasium und der Freien Schule Angermünde.

Als kleine Organisationshilfe wurden an die Familien erstmals Checklisten verschickt, auf denen als Service an all das erinnert wird, was bei der Jugendweihe zu beachten ist: eine Lokalität für die Feier bestellen, Speisen und Getränke aussuchen, sich um einen Fotografen kümmern oder auch sich vorher Gedanken darüber machen, was man mit Omas Geldgeschenk machen möchte.

Für die nächsten Monate wurden den Jugendlichen einige gemeinsame Treffen angeboten wie eine Präventionsveranstaltung zur Suchtberatung, ein Tanzkurs, eine Führung durch das Bärbel-Wachholz-Museum oder eine Fragestunde mit dem Bürgermeister, der übrigens in diesem Jahr auch der Festredner bei sämtlichen Feierstunden ist.

Einige Jugendliche haben sich inzwischen bereits etwas nach ihrem Geschmack aus dem Programm herausgepickt, mancher macht sogar alles mit oder auch gar nichts außer der Feierstunde. 40 bis 50 Teilnehmer werden unter anderem wieder für den beliebten Ausflug in die Berliner Unterwelten erwartet.

Der Landkreis unterstützt die Jugendweihe auf Antragstellung durch Zuzahlungen.