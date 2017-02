artikel-ansicht/dg/0/

2019 könnten die Schilder dann wieder wegkommen, natürlich nur, wenn im Juni dieses Jahres die Bauarbeiter in Grieben anrücken. Bis Ende dieses Monats sollen die Arbeiten für die Sanierung der Griebener Ortsdurchfahrt ausgeschrieben sein. Mit drei Monaten rechnet Hans-Jürgen Otte vom Landesbetrieb für Straßenwesen für die Vergabe der Baulose. Mit der Sanierung kann demnach frühestens im Juni begonnen werden. Doch den Griebenern ist nur wichtig, dass die Straße überhaupt gemacht wird. Mit einer Unterschriftenliste hatten die Anwohner die Tempobegrenzung auf 30 Kilometer pro Stunde gefordert und diese schließlich auch durchsetzen können. Die verkehrsrechtliche Anordnung liege vor, sie müsse nur noch umgesetzt werden, hatte Bauamtsleiter Manfred Telm in der jüngsten Sitzung die Mitglieder des Bauausschusses des Löwenberger Landes informiert.

Eigentlich hätte die Griebener Ortsdurchfahrt - immerhin handelt es sich um die Bundesstraße 167, die Neuruppin und Löwenberg miteinander verbindet - bereits 2016 in Angriff genommen werden sollen. Doch die Planungen mussten noch einmal überarbeitet werden, weil die weitläufige Umfahrung der Baustelle beim Ausbau unter Vollsperrung in der Region abgelehnt worden war. Entweder wären die Umleitungsstrecken immens lang gewesen oder aber die Straßen in den betroffenen Nachbarorten für die Zahl und Größe der Fahrzeuge nicht ausgelegt gewesen, war die Ablehnung begründet worden. "Die Planungen zu verändern, kostet Zeit. Denn die komplette Baulogistik und die dazu passenden Bauabläufe müssen umgestellt werden", erklärt Otte die Verschiebung des Baubeginns.

"Statt unter Vollsperrung wird die Sanierung der Straße nun so organisiert, dass immer eine Fahrbahn für den Begegnungsverkehr zur Verfügung steht. Die Fahrzeuge werden im Wechsel an der Baustelle vorbeigeführt. Geregelt wird der Verkehr mit einer Baustellenampel. Damit sich die Wartezeiten vor den Baustellen in Grenzen halten, dürfen die Abschnitte nicht ewig lang sein." Knapp 1 800 Meter misst die Griebener Ortsdurchfahrt. Statt der in den ursprünglichen Planungen vorgesehenen drei Bauabschnitte wird es nun zehn geben, so der Fachmann weiter.

Wenig verändert hat sich indes die Sanierung selbst. Begonnen wird am Griebener Ortseingang aus Richtung Herzberg kommend. Die Arbeiter starten mit der rechten Fahrbahnseite, wo sich auch der Entwässerungskanal befindet. Die Breite der Fahrbahn von acht Meter bleibt erhalten, da die Bundesstraße 167 Bestandteil des militärischen Grundnetzes der Bundesrepublik und die Straßenbreite damit vorgegeben ist.

Allerdings werden an beiden Einfahrten und in der Mitte des Ortes, etwa in Höhe der Zufahrt zum Friedhof, Mittelinseln in die Fahrbahn eingebaut. Sie sollen die Kraftfahrer zwingen, abzubremsen. Zugleich bieten sich die Mittelinseln als Querungshilfe für Fußgänger und Radfahrer an. Die Zufahrten zu den Grundstücken werden nicht verändert, auch dort nicht, wo die Verkehrsinseln entstehen. Deren Oberfläche wird so angelegt, dass die Anlieger problemlos in beide Fahrtrichtungen auf die Straße einbiegen können, so schlagen es die Planer vor.

Die Bordsteine werden komplett aufgenommen und neue Granitsteine gesetzt, der Entwässerungskanal wird in Guss-Asphalt ausgeführt und die Straßendecke aus Beton-Asphalt bestehen.

Bislang unverändert geblieben ist die für den Ausbau der Straße veranschlagte Summe von rund drei Millionen Euro. Erheblich verschoben hat sich jedoch der Bauzeitplan. Durch die Splittung in zehn Abschnitte, gehen die Planer nun von einer Bauzeit aus, die sich über 2017 erstreckt und noch in das Jahr 2018 hineinreichen wird.