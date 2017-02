Mitverwaltung ist vom Tisch

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1552343/

"Wir werden nun die Bürgerentscheide durchführen", sagte Werneuchens Bürgermeister Burkhard Horn nach dem Treffen der Märkischen Oderzeitung. Damit setze man einen Beschluss um, der bereits im Mai 2016 gefasst wurde. Danach soll in der amtsfreien Stadt Werneuchen sowie in den Gemeinden des Amtes Falkenberg-Höhe (Beiersdorf-Freudenberg, Falkenberg, Heckelberg-Brunow und Höhenland) zeitgleich ein Bürgerentscheid zur Bildung einer gemeinsamen Verwaltungseinheit durchgeführt werden. Bei einem positiven Ausgang ist vorgesehen, die entsprechenden Anträge an die beiden Landkreise zu stellen, um eine Zustimmung der Kreistage zu erreichen. Diese werden auch darüber entscheiden, zu welchem Landkreis die künftige neue Verwaltungseinheit gehört. Eine "theoretisch" denkbare Eingemeindung hatte die Stadt Werneuchen bereits ausgeschlossen.

Nach ersten Gesprächen mit der Nachbarkommune Altlandsberg, sie liegt ebenfalls wie das Amt Falkenberg-Höhe in Märkisch Oderland, sollte eine solche Entscheidung auch in der dortigen Stadtverordnetenversammlung gefasst werden. Das Thema wurde im vergangenen Jahr mehrmals vertagt, schließlich einigte man sich lediglich auf eine Protokoll-Notiz. Mit Werneuchen wolle man nur "im Notfall" fusionieren, hieß es aus Altlandsberg. "Wir sehen deshalb momentan keinen Handlungsbedarf", so Bürgermeister Horn.

Wie der Verwaltungsleiter weiter sagte, wurde das "Mitverwaltungsmodell" bei dem Gespräch, an dem die beiden Landräte Gernot Schmidt (Märkisch Oderland) sowie Bodo Ihrke (Barnim, beide SPD) teilnahmen, verworfen. Es war noch im Entwurf des Leitbildes für die Verwaltungsstrukturreform neben Einheitsgemeinden und Amtsgemeinden als eine weitere Option genannt worden. In einen Schreiben an den Städte- und Gemeindebund Brandenburg vom 4. Januar 2017 hatte das Innenministerium allerdings darauf hingewiesen, dass "Ämter bisher amtsfreie Gemeinden nicht nach dem Mitverwaltungsmodell mitverwalten können". Es gebe lediglich "die Einheitsgemeinde oder die Amtsgemeinde als mitverwaltende Stelle", so das Ressort.

Der Werneuchener Rathaus- chef kündigte an, dass er die Einwohner in den kommenden Wochen und Monaten über das Thema informieren werde. "Bisher ist die Diskussion auch noch nicht inhaltlich geführt worden", betonte der Linken-Politiker. Noch stehe die Kreisgebietsreform im Mittelpunkt, weitere Veränderungen ab 2019 würden von der Bevölkerung überhaupt noch nicht gesehen, so Horn. Die Kommune plane daher ein bis zwei Einwohnerversammlungen, die noch im ersten Halbjahr stattfinden sollen. "Der Bürgerentscheid wird nach dem Sommer sein", erklärte der Bürgermeister weiter. Die entsprechenden finanziellen Mittel seien im Haushalt für dieses Jahr eingestellt.

"Wir können die Positionen des Amtes Falkenberg-Höhe und der Stadt Werneuchen verstehen", sagte Landrat Gernot Schmidt am Dienstag. Bei dem Gespräch habe man sich auf ein ergebnisoffenes Verfahren geeinigt, um Lösungswege zu erarbeiten. "Als Ausgangspunkt sollen daher zunächst die Bürgerinnen und Bürger beider Kommune zu ihren Vorstellungen befragt werden, um darauf aufbauend weitere Schritte in die Wege zu leiten", so der SPD-Mann. Sein Amtskollege im Paul-Wunderlich-Haus in Eberswalde äußerte sich schriftlich fast gleichlautend. Ihrke wies allerdings darauf hin, dass es "einige Lösungsansätze gebe, um beide Kommunen zu erhalten".

Die Frage beim Bürgerentscheid wird lauten: "Sind Sie damit einverstanden, dass die Stadt Werneuchen und das Amt Falkenberg-Höhe eine gemeinsame Verwaltungseinheit bilden - Amtsgemeinde"? Sie ist nur mit "Ja" oder "Nein" zu beantworten. Bei Zustimmung ist durch die beiden Verwaltungen bis 2018 eine neue Struktur zu erarbeiten. Dabei gilt nach dem Willen der Stadtverordneten der Leitsatz "Der jetzt erreichte Standard für die Bürgerinnen und Bürger stellt das Maximum dar".