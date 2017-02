Allee der Schande

artikel-ansicht/dg/0/

"Das ist doch eine Mörderschande", schimpft eine Spaziergängerin aus Zützen, die mit Mann und Hund auf der Zützener Apfelallee spazieren geht. Sie zeigt mit dem Finger auf die wie von Edward mit den Scherenhänden abgesägten, abgerissen, heruntergebrochenen Äste. Ihr Mann schüttelt den Kopf: "Hier ragten nur die Äste von paar Dornenbüsche auf den Weg. Warum macht das jemand?"

Irgendjemandem schien es wohl, als ob die Apfelallee einen Radikalschnitt brauche. Es wurde zur Kettensäge gegriffen. Von Dutzenden Bäumen ragen helle Aststümpfe entlang des Weges in die Luft. Schnittguthaufen lagert in größeren Abständen am Wegesrandes. Der materielle Schaden wird allein auf dem zu Schwedt gehörenden Alleeteil auf mehrere 1000 Euro geschätzt.

Die Apfelallee liegt jenseits der Landesstraße 284 von der Ortslage Zützen aus gesehen. Der Name bezieht sich auf die Bepflanzung mit Apfelbäumen. Entlang der alten Apfelallee wurden erst vor ein paar Jahren Bäume ersetzt. Verschiedene alte Apfelsorten wurden nachgepflanzt. Die Äpfel dürfen im Herbst von Spaziergängern geerntet werden.

Wem gehört nun aber die Apfelallee Zützen/Meyenburg und wer ist für den Naturfrevel zuständig? Sie befindet zu einem Teil in der Gemarkung Schwedt und zum anderen in der Gemarkung Berkholz-Meyenburg. "Damit liegt die Zuständigkeit sowohl bei der Stadt Schwedt als auch beim Amt Oder-Welse", erklärt Corina Müller, Leiterin des Büro vom Bürgermeister. Sie fügt hinzu: "Seitens der Stadt wurde der geschilderte Sachverhalt geprüft und festgestellt, dass durch Unbekannte erheblicher Schaden angerichtet worden ist." Apfelbäume seien nicht fachgerecht und ohne Genehmigung aus Schwedt beschnitten worden. Der Baumschnitt liegt am Wegesrand. Schilder sind umgefahren. Müll liegt herum. Die Stadtverwaltung hat Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Das Umweltamt ist informiert. Am Dienstag soll sich der Verursacher gemeldet haben.

Am Anfang der Apfelallee wird es aber ganz gefährlich. Alle Fenster des ehemaligen Hotels Chalet Europa (Apfelallee 1) sind zerschlagen. Scherben liegen überall herum. Die Türen zu Haupt- und Gästehäusern sind aufgebrochen. Betten, Heizungen, Wasch- und Toilettenbecken sind gestohlen oder zerstört. Selbst die Behindertentoilette fand keine Gnade. Auch das ist wohl ein Fall für die Polizei.