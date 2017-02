Wasser fließt bis ins Haus

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (mm) Noch steht Eckhard Raband das Wasser nicht bis zum Hals, die Knöchel aber hat es erreicht. Erst im September hatte die Märkische Oderzeitung über die immer wiederkehrende Überflutung von Grundstücken im Lichterfelder Weg berichtet. Sie befinden sich gewissermaßen in einem Graben-Delta. Das Wasser würde normalerweise in den Finowkanal abfließen. Wäre da nicht der Biber, der Durchflüsse verstopft und Dämme baut. Im Spätsommer wurde ein Damm wahrscheinlich von Menschenhand zerstört. Das angestaute Wasser schoss hinunter und sorgte für Überschwemmungen.

Nun waren es möglicherweise Schneemassen, die den Damm in der Nacht zum 31.Januar zum bersten brachten. Diesmal lief das Wasser nicht nur in Pferde- und Hühnerstall von Eckhard Raband, sondern bis ins Haus. Die Auslegeware im Flur des 79-Jährigen, der dort mit seiner Frau wohnt, ist hinüber. Sie musste herausgerissen werden, damit der Fußboden trocknen kann. Ein Entfeuchter ist in Betrieb. Wasserflecken sind an den Wänden zu sehen.

Eine Reaktion der Behörden gab es bereits. So hatten sich Stadt Eberswalde, Wasser- und Bodenverband "Finowfließ" (WBV) und Untere Naturschutzbehörde (UNB) bereits vor Ort getroffen. "Die Stadt tritt hier lediglich als Vermittler auf", sagt Eberswaldes Pressesprecherin Nancy Kersten. Denn am Grundproblem könnten nur die anderen Beteiligten etwas ändern. Wie der Landkreis Barnim mitteilt, ist der WBV nun "bemüht eine dauerhafte Lösung zu erarbeiten". Bereits im vergangenen Jahr hatte die UNB eine Allgemeinverfügung erlassen, die es dem Verband erlaubt, die Gewässer jederzeit und ohne weitere Verfahren zu beräumen. Der sei im Rahmen seiner Möglichkeiten auch sehr aktiv. Nur würden unwegsames Gelände, Zäune und Gräben die Gewässerunterhaltung erschweren.

Hinzukommt, dass die Anlieger am Wochenende auf sich allein gestellt sind. Dann nämlich wird nicht beräumt. "Die müssen sich doch dafür einsetzen, dass keine Gefahr für die Anwohner besteht", sagt Eckhard Raband, den die jüngste Überflutung gleich doppelt getroffen hat. Seine Versicherung weigert sich, für den Schaden aufzukommen.