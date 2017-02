Musiker feiern Jubiläum

artikel-ansicht/dg/0/

Wiesenau (MOZ) Das Partyblasmusik-Ensemble Jochens Jungs aus Wiesenau feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen. "Wir werden aus Anlass unseres Jubiläums den Frühschoppen bei der Zeidelkirmes am 25. Juni gestalten", kündigte am Dienstag Ensemble-Leiter Karsten Wolff an. Die Gruppe erfreut sich mit seinen schwungvollen Auftritten im Oderland großer Beliebtheit und tritt bei Zampertouren, Dorffesten und Schulfeiern auf. "Auch beim Frankfurter Oktoberfest werden wir wieder dabei sein", sagte er.