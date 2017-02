Widerstand erlahmt nicht

artikel-ansicht/dg/0/

Dabei lieferten die TKC-Akteure, die bereits im Hinspiel mit 2:3-Sätzen den Kürzeren zogen, in den knapp zwei Stunden Spielzeit durchaus energischen Widerstand (25:18, 15:25, 25:27, 25:20, 15:13). Allerdings fehlte den Wriezenern einmal mehr die nötige Konstanz, um einen Erfolg einzufahren. Zunächst sah es im ersten Durchgang alles andere als rosig für die Gäste aus, die äußerst holprig in Schwung kamen. Vielmehr deutete alles auf einen perfekten Abend der Hauptstädter in der Sporthalle der Paul- und Charlotte- Kniese Schule hin. Mit 25:18 entschieden die Gastgeber Satz eins umgehend im Sinne ihres Trainers Jörg Schröder zu ihren Gunsten. Keine Frage: Die Berliner boten vom ersten Ballwechsel an eine wirklich konzentrierte Vorstellung gegen nicht wirklich in Hochform spielende Wriezener und gingen völlig verdient mit 1:0 in Führung.

Doch das TKC-Ensemble steckte nicht auf und im zweiten Abschnitt zeigten die Gäste begeisternden Volleyball. Gestützt auf eine stabile Annahme machten die TKCer im Angriff richtig Druck und hatten urplötzlich die Begegnung fest im Griff. Lohn für die imponierende Vorstellung war ein klarer 25:15-Satzgewinn zum 1:1-Ausgleich. Auch im dritten Durchgang blieben die Gäste, obwohl die Berliner wieder auf Augenhöhe agierten, dran. Am Ende hatten die Gäste mit 27:25 nicht nur knapp die Nase vorn, sondern auch den Rückstand in einen Mut machenden 2:1-Vorsprung gewandelt.

Allein: Statt mit einem weiteren Satzgewinn das Spiel vorzeitig zu entscheiden, knickten die Schwenk-Mannen unverhofft ein. Sie mussten sich mit 15:25 geschlagen geben und abermals durch das Volleyball-Fegefeuer Tiebreak gehen. "Es sind immer wieder nur Kleinigkeiten, die meine Mannschaft aus dem Rhythmus bringen. Und dann dauert es einfach zu lange, um wieder richtig in die Begegnung zu finden, falls uns das überhaupt gelingt", haderte Coach Tom Schwenk und fasste so die Probleme und die Leistungsschwankungen seiner Mannschaft zusammen, die auch diesmal wieder für den negativen Spielverlauf sorgten. In schwächeren Phasen fehlt dem TKC einfach ein Akteur, der dem Treiben der TKCer Ruhe und Sicherheit einhaucht. Augenscheinlich geht den Wriezenern nicht nur in den entscheidenden Augenblicken das nötige Quäntchen Glück abhanden, sondern auch das notwendige Selbstvertrauen und Selbstverständnis, um vielleicht noch einmal die Kontrolle über die jeweilige Begegnung zurück zu gewinnen.

So auch im ausgeglichenen Tiebreak, der bis zum letzten Ballwechsel an Spannung kaum zu überbieten war. Das bessere Ende hatten mit 15:13 dann jedoch die Gastgeber.