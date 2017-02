Bohlekegler schließen Ligabetrieb ab

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Für die Bohlekegler neigt sich im Ligabetrieb die Saison dem Ende entgegen. In der Kreisliga schließen die Frankfurter Herren ihr abschließendes Turnier am Sonntag in Treppeln ab. Das sechste und vorletzte Turnier in Frankfurt gewann der Gastgeber mit 3556 Holz überlegen vor dem 1. KC Beeskow (3447) und Rot-Weiß Treppeln (3418). Aus dem Frankfurter Team ragten Christopher Pilz mit 899 und Dietmar Otto mit 918 Holz heraus. Nach sechs Turnieren führt SVU Frankfurt mit 22 Punkten vor dem 1. KC 1927 Beeskow II (20) und KV Rot-Weiß Treppeln (12).