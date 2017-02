Trebnitzer gewinnen eigenes Turnier

artikel-ansicht/dg/0/

Trebnitz (MOZ) Auch in diesem Jahr wurde das traditionelle Hallenturnier der SG Trebnitz ausgetragen. Diesmal ging es für die Fußballer um den Pokal der Firma "Bestattungshaus Rico Streul". Darüber hinaus hatten sich die Trebnitzer Fußballer vorgenommen, den Wanderpokal, den sie 2015 an die Alten Herren von Rot-Weiß-Diedersdorf verloren hatten, zurückzuholen. Gespielt wurde nach dem Modus jeder gegen jeden. Die Gastgeber konnten sich am Ende verdient durchsetzen und verwiesen den Falkenberger SV auf den zweiten Platz. Titelverteidiger FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf II musste sich in diesem Jahr mit dem dritten Platz begnügen. Auf den weiteren Plätzen folgen die Männer des PSV Frankfurt, SV Jahn Haselberg und schließlich die Alten Herren des SV Rot-Weiß-Diedersdorf