Das große Schniefen

Angermünde (MOZ) Es kribbelt in der Nase, es kratzt im Hals und dröhnt im Kopf. Es ist passiert: Eine saftige Erkältung ist im Anmarsch. Dieser Tage wird die Uckermark von einer ganzen Virenarmada angegriffen. Der Krankenstand ist hoch, die Wartezimmer der Arztpraxen sind voll.

Hatschi: Schnupfen kann sehr lästig sein. Viele leiden derzeit unter Infekten der Atemwege. Die Grippewelle rollt übers Land. Die Arztpraxen auch in der Uckermark sind voll. © MOZ/Oliver Voigt

Kalt erwischt hat es derzeit viele Uckermärker. In Schulen und Kitas schnellt der Krankenstand in die Höhe. Eine Erkältungswelle rollt über die Uckermark. Vor allem Kitas und Schulen sind betroffen, weil die Ansteckungsgefahr durch die räumliche Nähe der Kinder besonders hoch ist. In der Freien Schule Angermünde zum Beispiel sind derzeit 50 Prozent der Kinder krank.

Kinderärztin Dr. Annette Böwe bestätigt das. Zum Jahresanfang habe man immer mit einer starken Erkältungs- und Grippewelle zu kämpfen, aber im Moment sei es besonders heftig. Am Dienstagmorgen standen 22 kleine kranke Patienten vor der Praxistür der Angermünder Kinderärztin. Grippale Infekte, aber auch die echte Influenza seien derzeit die häufigste Diagnose. "In diesem Winter kommen auch häufiger Lungenentzündungen sowie Erkrankungen durch das RS-Virus vor, das akute Atemwegsinfekte besonders bei kleinen Kindern auslöst. Sie kommen mit pfeifendem Atem und Husten in die Praxis", berichtet Annette Böwe.

Auch Grippefälle häufen sich seit Jahresbeginn. In ganz Brandenburg wurden fünfmal so viele Fälle gemeldet, wie vor einem Jahr. Allerdings macht die Kinderärztin in ihrer Praxis keine Schnelltests, sodass manche Fälle nur auf Grund der Heftigkeit und der Erfahrung als Influenza vermutet werden. Sie impft auch Kinder. Vor allem bei chronischen Erkrankungen sei das ratsam. Jetzt mache es aber keinen Sinn mehr.

Mit ihrem Team versucht Dr. Böwe den Andrang souverän zu meistern. "Wir vergeben als Service für die Eltern Termine, damit sie nicht stundenlang zwischen anderen hustenden und schniefenden Kindern warten müssen", erklärt Annette Böwe und fügt hinzu: "Nicht jedes kranke Kind muss gleich zum Arzt. Aber die Eltern brauchen oft den Freistellungsschein. Und leider verlangen inzwischen immer mehr Schulen und Kitas einen ärztlichen Attest zur Gesundschreibung.

Das macht die Wartezimmer zusätzlich voll. Da sitzen dann gesunde Kinder zwischen kranken und stecken sich womöglich erneut an", äußert die Ärztin ihr Unbehagen über solche Praxis. Zum Arzt gehöre ein Kind, wenn Fieber länger als drei Tage andauert oder ein schlechter Allgemeinzustand auftritt. Auch wenn nach einer Phase der Besserung erneut Fieber oder Beschwerden zurückkommen, sollte das unbedingt ein Arzt abklären. "Ansonsten kann man sich bei einer Erkältung sehr gut alleine helfen. Bei Medikamenten gilt die Regel: Weniger ist mehr. Die beste Medizin ist Geduld. Dazu viel frische Luft, kein Zigarettenqualm, ausreichend Schlaf, Milch mit Honig, selbst gemachter Zwiebelsaft", rät die Ärztin. Und gute Laune. So hält sie sich selbst gesund.

Medizinische Experten beraten heute zwischen 8 und 20 Uhr rund um das Thema Grippe und Erkältung unter der kostenlosen Rufnummer 0800 1111 841.