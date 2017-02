Lässig zwischen Hip und Hop

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Als Sechsjähriger drehte er sich bei Breakdance-Auftritten auf dem Kopf um die eigene Achse, bis vor drei Jahren tanzte er für Musiker wie Justin Bieber und Sido. Jetzt unterrichtet Patrick Engel den Hip-Hop-Nachwuchs an der Fürstenwalder Tanzschule United Dancers.

Einfach so Musik hören, das kann er nicht. Sobald die Töne an sein Ohr dringen, der Rhythmus von Hip-Hop- und R&B-Songs durch seinen Körper zuckt, entspinnt Patrick Engel aus ihm Bewegungen. Verhalten erst, mit angedeuteten Ausholbewegungen der Arme und Bein-Kicks, doch spätestens wenn der 32-Jährige Platz und einen großen Spiegel vor sich hat, nehmen sie den Raum ein und setzen sich zusammen zu einer Choreografie.

"Tanzen ist mein Leben", sagt Patrick Engel, hält kurz inne und steht gleich darauf wieder inmitten seiner Schüler im Trainingssaal der Fürstenwalder Tanzschule United Dancers. Jeden Dienstag bringt er hier Einsteigern und Fortgeschrittenen zwischen 8 und 21 Jahren gruppenweise die lässigen, schnellen und akrobatischen Bewegungen des Hip-Hop-Tanzes bei. Der ursprüngliche Straßentanz aus verschiedenen Tanzarten wurde vor mehr als 40 Jahren in den USA erfolgreich.

Kira Dupp folgt erst in der einen, dann in der anderen Dienstags-Gruppe den Anweisungen ihres Lehrers. Die 13-Jährige tanzt seit dem Kindergarten, Hip Hop ist ihre jüngste Leidenschaft. Neben Rhythmusgefühl, sagt Patrick Engel, erfordere der Tanzstil viel Fleiß. "Man muss seinen eigenen Körper gut kennen und viel proben, um richtig gut zu werden."

Der Berliner weiß wovon er spricht. Nach gelegentlichen Michael Jackson-Imitationen beginnt er mit sechs Jahren in einem Jugendfreizeitzentrum erst Breakdance, später Hip Hop zu tanzen. Ein Schulpraktikum verschafft ihm Zutritt zur Tanzschule von Promi-Choreograf Detlef D! Soost in Berlin-Mitte. Nach monatelangem Akten-Sortieren darf er dort seine erste Vertretungsstunde geben. Engel tanzt jetzt täglich und lebt in den folgenden Jahren den Traum eines jeden Tänzers. "Ich habe bei Fernsehshows und Auftritten verschiedener Musiker getanzt." Mädchen-Schwarm Justin Bieber war darunter, ebenso Fernsehereignisse wie der Vorentscheid zum Eurovision Song Contest.

Irgendwann wird es ihm zu viel. "Man hetzt von Auftritt zu Auftritt, dazwischen Proben, ich war fertig." Patrick Engel zieht sich zurück, tanzt zweieinhalb Jahre lang gar nicht. Bis 2015 Tanzschulinhaberin Kay Graf auf den Hip-Hop-Verrückten aufmerksam wird. "Eine Freundin hat mich als Tanzlehrer für eine Projektwoche an die Spree-Oberschule geholt, bei der Abschlussveranstaltung hat mich Kay tanzen sehen und angesprochen."

Seit knapp vier Monaten ist der 32-Jährige nun Teil ihres Teams. "Hip-Hop ist ein guter Kontrast zu unseren Disco-Dance-Kursen, die Elemente von Jazz-Tanz und Ballett in sich vereinen", erklärt die Tanzschulinhaberin. Die Kurse ihres neuen Lehrers würden gut angenommen; durch Schulprojekte, an denen er sich beteiligt, kämen viele Neulinge.

Eine erste Bewährungsprobe steht Patrick Engel kurz bevor. Am Wochenende stellen sich seine Nachwuchstänzer beim Barnimer Kinder- und Jugendtanzfestival in Bernau der landesweiten Hip-Hop-Konkurrenz.