Tötungstechnik bei Hitlerjugend gelernt

Hintergrund der tödlichen Messerattacke ist ein langjähriger Streit zwischen dem Angeklagten Jürgen F. aus Hohen Neuendorf und der 75-jährigen Mieterin und Vorbesitzerin seines Gartenhauses, Hannelore K. Der 82-jährige Angeklagte soll sich darüber geärgert haben, das Hannelore K. und ihr Mann Klaus die Immobilie in der Glienicker Koebisstraße nicht räumen wollten. Sie hatten 2012 das Haus an den Hohen Neuendorfer verkauft mit der Bedingung, für eine verhältnismäßig geringe Miete dort noch mehrere Jahre wohnen zu können. Die Rede war von 230 bis 250 Euro im Monat. Eine Räumungsklage scheiterte kurz vor der Tat.

Zwei Strategien sind am ersten Verhandlungstag deutlich geworden. Die Staatsanwältin geht von einer heimtückischen Tat aus. Nachdem die Räumungsklage keinen Erfolg gehabt hatte, hätte der 82-Jährige die völlig überraschte Frau auf seinem Grundstück erstochen, um das Problem aus der Welt zu schaffen. Dabei hätte er eine Messertechnik, die er als Mitglied der Hitlerjugend gelernt habe, genutzt. Der Verteidiger Georg Unnebrink versuchte dagegen durch die Befragung der Zeugen, eine Tat im Affekt herauszuarbeiten. Der alte Mann, der an Hautkrebs erkrankt ist, schweigt zu den Vorwürfen, räumte aber in Vernehmungen nach seiner Festnahme mehrfach die Tat ein. Er äußerte sich am Dienstag nur zu seiner Person sowie zu seinem Werdegang, der geprägt war von einer Kindheit im Krieg und von einem arbeitsreichen und erfolgreichen Leben, das unter anderem zu dem Besitz von mehreren Immobilien geführt hat. Ein Mieter des Vorderhauses in der Koebisstraße schilderte den Besitzer als verständnisvollen und großzügigen Vermieter, der bei Problemen stets im Sinne der Mieter gehandelt hätte. Doch mit Hannelore K. habe es immer wieder Streit gegeben, sagte er. Quasi bei jeder Begegnung sei es zu lautstarken Auseinandersetzungen gekommen, berichteten mehrere Nachbarn als Zeugen. Das Opfer war dabei offenbar nicht zimperlich in seiner Wortwahl. Zudem zettelte die Frau auch Streitigkeiten mit ihren Nachbarn an, die in mindestens zwei Fällen sogar darin gipfelten, dass die Betroffenen ein Annäherungsverbot des Ehepaares erwirkt hatten.

Der Verfahren wird nächste Woche mit einem psychiatrischen Gutachten fortgesetzt.