Hohe Anforderungen ans Depot

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1552359/

Bild an Bild: Auch zahlreiche gerahmte Gemälde lagern im Depot. An manchen hat die Feuchtigkeit ihre Spuren hinterlassen. Insgesamt wurden geschätzte 1000 Bilder, Fotos und Plastiken gesammelt.

Der Brandenburger Museumsverband hatte eingeladen und fast 40 Häuser von Potsdam bis Oranienburg waren der Einladung gefolgt. "Wohin mit den Möbeln? Wir planen ein Depot" lautete der Titel der Veranstaltung. Denn ausufernde Sammlungen und ungeeignete Lagerstätten sind vielerorts ein Problem. "In den letzten 25 Jahren wurde an den meisten Orten wenig Geld und Personal für die Bewahrung der Sammlungen investiert", teilt Susanne Koestering vom Museumsverband mit. Dafür erhalten einige nun die Quittung. Im vergangenen Jahr machte Eberswalde sein Depot-Problem in seinem ganzen Ausmaß öffentlich und erntete dafür bei der Fachveranstaltung viel Lob. Auch Susanne Koestering hebt Stadt und Museum als positives Beispiel hervor, weil sie Fragen offen angingen und nach Lösungen suchen würden.

Eine Eberswalder Lösungsvariante für die auf 10000 geschätzten, teilweise vom Schimmel befallenen Objekte heißt Kulturbahnhof. Laut eines Gutachtens wäre dieser grundsätzlich als Sammlungsdepot geeignet. Allerdings müsse vorher der Platzbedarf geprüft werden und ob dieser mit einer Flächenerweiterung durch Hochregale im Saal geschaffen werden kann. In seinem Fachvortrag sprach Restaurator Cord Brune beim Workshop eine ganze Reihe genereller Anforderungen an ein Museumsdepot an, darunter eine zentrale Lage, ein guter baulicher Zustand, wenig Fensterflächen, Verkehrsfläche für Gabelstapler zwischen den Regalen und Raum für eine Quarantänekammer. Ein wichtiger Aspekt ist auch die geringe Luftfeuchtigkeit. Sie war im Eberswalder Depot nicht gegeben und hatte zusammen mit dem undichten Gebäude für den Schaden am Museumsgut gesorgt. Ein gesundheitlich bedenklicher Schimmelpilzbefall ist nun der Grund dafür, dass das Lager nur noch in Schutzkleidung betreten werden darf.

Doch auch ein genauer Überblick fehlt. Wie Museumsleiterin Birgit Klitzke berichtete, seien zwei Studentinnen derzeit dabei, dies zu ändern und hätten bereits mehr als 400 Stücke erfasst. In dieser Woche werde Sammlungsgut dokumentiert, das aus der Papierfabrik Wolfswinkel übernommen wurde.

Für die Reinigung der Objekte wurde Geld eingeplant. Außerdem rechnet die Stadt mit Fördermitteln. Bewilligt seien diese laut Kulturamtsleiter Stefan Neubacher aber noch nicht. Damit ist noch völlig offen, wie teuer der Umzug in ein neues Depot für die Stadt wird. Die bisherige Kostenschätzung liegt bei 281000Euro. Darin enthalten sind sowohl der Umzug als auch die bauliche Ertüchtigung des künftigen Standorts sowie die mit 20000Euro veranschlagten Kosten für Reinigung und Restaurierung der von Sporen und Holzwurm befallenen Gegenstände.

Einmal gereinigt käme das Museumsgut, so Birgit Klitzke, nicht mehr zurück ins aktuelle Depot. Es werde teilweise in Containern und in Räumen der Adler-Apotheke untergebracht. "Wir sind auf gutem Weg", lautet das Fazit der Museumsleiterin nach dem Workshop. Ein Umzug ins neue Depot könne wahrscheinlich aber nur in Etappen stattfinden.

Wie Stefan Neubacher deutlich machte, ist die Entscheidung über den künftigen Standort dieses Depots völlig offen. "Alle drei Objekte sind gleichberechtigt", sagte er gegenüber dieser Zeitung. Der Kulturbahnhof sei als Eigentum der Stadt zwar naheliegend, am Ende aber wäre eine Vielzahl von Kriterien entscheidend. Damit sind auch eine Halle auf dem Gelände des Kranbaus sowie ein ehemaliger Kultursaal im Rofinpark noch im Rennen.