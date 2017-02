Mit Kettensäge und Äxten gegen das Eis

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Saarow (MOZ) Die Dampfer der Scharmützelsee-Schifffahrt liegen quasi im Winterschlaf im Hafen in Bad Saarow vor Anker - die Mitarbeiter aber haben trotzdem alle Hände voll zu tun. Am Dienstag schritten Falk Drescher, Katja Kampfenkel und Snezhana Bartels zu Fuß auf das zugefrorene Gewässer, ausgerüstet mit Kettensäge und Äxten. Mit der Säge schnitten sie eine etwa einen Meter breite Rinne ins Eis, mit den Äxten hackten sie das gelöste Material klein und drückten es sodann unter die verbliebene Eisfläche.

170214: Bad Saarow, Eisschneiden am Hafen der Scharmützelsee-Schifffahrt, Falk Drescher, Katja Kampfenkel, Snezhana Bartels © MOZ/Bernhard Schwiete

"Dadurch nehmen wir den Druck aus dem Eis. Den Schiffen würde es nichts anhaben, aber die Pfähle der Stege würden kaputt gehen", erläuterte Drescher. Das bedeutet gleichzeitig auch, dass die Schifffahrts-Mitarbeiter nicht nur am Hafen gegen die Auswirkungen der anhaltenden Minusgrade einschreiten müssen. "Über den See verteilt müssen wir 25 Steganlagen sichern", sagt Drescher. Dazu gehören die Anlegestellen der Schifffahrt, aber auch die Marinas, die von der Gesellschaft betrieben werden. "Wenn wir einmal durch sind, fangen wir wieder von vorne an, wenn wieder neues Eis entstanden ist.

Mit ihrem Einsatz zu Fuß auf dem See missachtete das Trio quasi eine Empfehlung, die das Amt Scharmützelsee noch am Montag ausgesprochen hatte - nämlich, aus Sicherheitsgründen das Eis nicht zu betreten. Anders indes könnte die Schifffahrt ihre Stege nicht sichern. 16 Zentimeter dick ist das Eis nahe des Nordufers, wie eine Messung von Drescher am Dienstag ergab.

Die derzeitige Eisdicke ist von Rekorden indes noch weit entfernt, wie der Schifffahrts-Mitarbeiter erzählt. Er kann sich aus früheren Jahren auch an Stärken von bis zu 40 Zentimetern erinnern. Dennoch könnte die momentane Witterung Auswirkungen auf den Saisonstart des Dampferbetriebs haben. Die erste Rundfahrt über den Scharmützelsee ist laut Fahrplan angesetzt für Sonnabend, 4. März. "Es kann durchaus sein, dass wir das wegen des Eises absagen müssen", sagte Drescher am Dienstag.