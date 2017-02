Katerstimmung nach Jubiläumsjahr in Zehdenick

artikel-ansicht/dg/0/

Die Zahlen des vergangenen Jahres waren auch nicht dazu angetan, in Jubel auszubrechen. Trotz der vielen Veranstaltungen zur 800-Jahr-Feier konnte die Tourismusbranche in der Havelstadt und ihren Ortsteilen kaum davon profitieren. Die Zimmerauslastungen in den Häusern mit mehr als zehn Betten - diese sind verpflichtet, dem Amt für Statistik Berlin-Brandenburg ihre Zahlen mitzuteilen - dümpelte mit 22 Prozent vor sich hin. Das waren ein Prozent mehr als im Jahr davor. Nicht erfasst wurden die vielen kleinen Beherbungsbetriebe. Zu deren Zahlen konnte der Vereinschef keine Angaben machen. Auffallend: Ausgerechnet im Februar schoss die Zahl der Übernachtungen in die Höhe, während sie im Jubiläumsmonat Juni eher durchschnittlich war. Eine Erklärung dafür lieferte Schulz nicht. Auch Bürgermeister Arno Dahlenburg (SPD) zeigte sich angesichts des Zahlenwerks eher ratlos. Die größeren Beherbergungsbetriebe bringen es auf zusammen 205 Betten.

Insgesamt gab es 2016 in Zehdenick und den Ortsteilen 11 374 Buchungen mit zusammen 18 505 Übernachtungen. Im Schnitt blieb jeder Gast 1,8 Nächte. In den Hochsaisonmonaten Juni, Juli und August verbrachten die Gäste im Schnitt vier Nächte in den Pensionen und Hotels. Dahlenburg fand diese Zahlen "irritierend", habe es doch am Festwochenende Ende Juni kein einziges freies Bett mehr in der Havelstadt gegeben. Viele Gäste mussten daher außerhalb einquartiert werden. "Die Zahlen müssten wir gründlicher analysieren", forderte der Verwaltungschef, der auch Mitglied im Vorstand des Fremdenverkehrsvereines ist. Bemerkenswert sei aber, dass im jährlich neu aufgelegten Urlaubsplaner der Regio-Nord nur vier Beherbungsbetriebe aus Zehdenick aufgeführt werden, aber 60 aus dem Raum Fürstenberg. Selbst Gransee sei mit 16 kostenpflichtigen Eintragungen deutlich besser aufgestellt. Noch irritierender fand Dahlenburg, dass es Fürstenberg auf bis zu 65 000 Übernachtungen pro Jahr bringe.

Die Tourist-Information, die ihre Zertifizierung bis zum Jahr 2019 verlängerte, zählte im vergangenen Jahr 9 000 Besucher. Es gab 90 Anfragen von Interessenten aus Berlin, Nordrhein-Westfalen, Brandenburg und dem Ausland. Das im vergangenen Jahr wegen der 800-Jahr-Feier aus dem Veranstaltungskalender gestrichene Hafenfest wird in diesem Jahr in neuer Aufmachung als Hafen- und Stadtfest am 24. Juni auf dem neuen Festplatz veranstaltet. Vereinschef Schulz erhofft sich von den beiden neuen Mitarbeiterinnen in der Tourist-Information, Lisa Schneider und Elisabeth Kluge, neue Impulse für die Veranstaltung, um verstärkt ein Programm anzubieten, das auch bei jungen Menschen Gefallen findet. "Wir wollen dieses Fest zu einer festen Veranstaltung entwickeln", kündigte der Vereinschef an. Wichtiger wird auch die Internet-Präsenz. Die Seite der Tourist-Information wurde vergangenes Jahr täglich im Schnitt von 244 Interessierten angeklickt. Über das ganze Jahr waren es 78 771 Besucher.

Stabil entwickelte sich 2015 die Zahl der Vereinsmitglieder. Insgesamt 42 gab es zum Jahresende. Fünf Zu- und vier Abgänge registrierte der Vorstand. Wieder eingetreten ist der Ziegelhof, den es nunmehr seit 25 Jahren in Zehdenick gibt. Neu gewonnen wurden unter anderem die Pension Stresemann in Klein-Mutz, der Kornspeicher Häsen und die Kloster-Apotheke Zehdenick.