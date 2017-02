Neuer Anlauf zum Bürgergarten

artikel-ansicht/dg/0/

Unbedingt erhaltenswert: Der Seezugang und die wild gewachsene Natur machen das Grundstück an der Kirchstraße 11 so wertvoll für die Gemeinde. Die Umsetzung der Pläne nimmt längere Zeit als eigentlich erwartet in Anspruch.

Mitunter sind Themen saisonabhängig: Skisachen werden im Spätherbst angeboten, Maler- und sonstiger Renovierbedarf im Winter. In der großen Politik sind vor jedem Feiertag die Spritpreise ein Thema, und in Wandlitz steht vorzugsweise im Monat Februar die Kirchstraße 11 auf der Tagesordnung von Verwaltung und Politik. Dieser Eindruck entsteht zumindest beim interessierten Betrachter, der das Archiv zur 15 000 Quadratmeter großen Immobilie bemüht.

Vor ziemlich genau einem Jahr hatten die Gemeindevertreter nämlich über eine Vorlage zur Immobilie zu entscheiden, die zumindest teilweise noch 2016 umgesetzt werden sollte. Von einem Bürgergarten war die beispielsweise Rede, es sollten Gehwegen entstehen und der Garten gestaltet werden.

Getan hat sich seither aber wenig. Weil zudem täglich Tausende Asylbewerber nach Deutschland kamen und bereits die Unterkünfte knapp wurden, wurde damals die Idee geboren, im Lehnschulzenhaus zwei Wohnungen für Asylbewerber einzurichten. Wie auch heute gab es Mieter in der Immobilie. Und - das hat sich nicht verändert - der bestehende Mietvertrag wird vorbehaltlos weitergeführt.

Nun gibt es Neuigkeiten, die das Areal Kirchstraße 11 abermals in den Fokus rücken lassen. So ist kürzlich in der Verwaltung und seitens der Arbeitsgruppe zur Entwicklung der Immobilie die Entscheidung gefallen, die Wandlitzer Wohnungsverwaltung aus ihrem Sitz an der Thälmann-Straße abzuziehen und im attraktiven Lehnschulzenhaus unterzubringen. Nicht nur das, auch Ortsvorsteher Ingo Musewald bekommt dort ein Beratungszimmer und findet das natürlich "wunderbar", wie er der MOZ bestätigte. Kulturamtsleiterin Claudia Schmid-Rathjen kann diese Befindlichkeit gut verstehen. "Der Wandlitzer Bürgermeister hatte früher das Rathaus zur Verfügung. Hier sitzt jetzt die Gemeindeverwaltung, sodass Herr Musewald schon sehr lange kein eigenes Besprechungszimmer zur Verfügung hatte."

Keine Fortsetzung finden hingegen die Absichten, Wohnungen für Asylbewerber einzurichten. Zumal neuerdings auch im ehemaligen Ützdorfer Schwesternwohnheim Asylbewerber untergekommen sind. Der Landkreis hatte mit den Eigentümern der Immobilie einen Nutzungsvertrag geschlossen.

Doch zurück zur Kirchstraße 11 und zum Bürgergarten, der nun in diesem Jahr so weit vorangetrieben werden soll, dass laut Claudia Schmid-Rathjen eine Eröffnung 2018 ins Auge gefasst wird. "Die Gäste sollen den See erleben können", benennt Evelin Ahlers vom Wandlitzer Bauamt eine der aktuellen Ideen, die nun umgesetzt werden sollen. Gehwege würden nun entstehen, ein schon jetzt erkennbares Plateau könnte als Aussichtsplattform dienen. "Zurückhaltend und behutsam" wolle der Landschaftsplaner in die Gegebenheiten des Parkes eingreifen, um die Aufenthaltsqualität im künftigen Bürgerpark nicht zu verwässern.

Ein Thema bleibt die Steganlage, die derzeit als baufällig zu betrachten ist. "Der Steg ist nicht nutzbar, aber wir machen uns Gedanken, wie er später einmal genutzt werden könnte", deutet die Wandlitzer Kulturamtsleiterin an. Bedeutung besitzt der Steg auch, weil das Barnim-Panorama nun einmal über keinen eigenen Seezugang verfügt. Hier entsteht am Horizont das Bild zweier touristischer Anziehungspunkte, die voneinander profitieren könnten: Seezugang und Gastronomie im Bürgerpark, regionale Geschichte und Umweltbildung im Barnim-Panorama.