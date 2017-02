Florian und Sarah die Besten beim Berufswettbewerb

artikel-ansicht/dg/0/

Wer sich heut für einen grünen Beruf entscheidet, muss eine dicke Haut und ein solides Selbstbewusstsein haben. Denn sogar das Bundesumweltministerium versucht derzeit, den Berufsstand der Land- und Tierwirte mit "modernen Bauernregeln" in Verruf und Misskredit zu bringen. Solche Anwürfe lassen natürlich auch die 16 Tier- und zehn Landwirte-Azubis nicht kalt, die am Dienstag gemeinsam mit 40 Azubis aus den Bereichen Gärtner und Landschaftsbau am Vorausscheid für den Berufswettbewerb "Grüne Berufe" teilgenommen haben.

Dort halten sie mit ihrer Meinung dazu, dass sie öffentlich als Tierquäler und Brunnenvergifter hingestellt werden sollen, nicht hinter dem Berg. "Die Tiere müssen sich wohl fühlen", sagt zum Beispiel Felix Melcher, der in Dannenberg in der Milchproduktion arbeitet. Für Skadi Petermann, sie erlernt in Dannenberg den Beruf der Landwirtin, gibt es zudem eine zu geringe Aufklärung darüber, was in der modernen Landwirtschaft tatsächlich passiert. "Unser Betrieb zum Beispiel setzt ganz bewusst kein Glyphosat ein", erklärt sie. "Für den konventionellen Betrieb gibt es dafür auch keine Anerkennung. Natürlich ist die Effektivität gegenüber Betrieben, die Gyphosat verwenden, geringer. Einen Ausgleich gibt nicht." Zwischen konventioneller Landwirschaft und Öko-Landbetrieben gebe es eine große Bandbreite, die weitgehend unbekannt ist.

Florian Krafft, er gewann den Vorausscheid der Landwirte mit 90 von 100 Punkten, findet seinen Berufsstand bei der ebenso platten wie millionenteuren Darstellung der SPD-Bundesumweltministerin Barbara Hendricks nicht wieder. "Landwirt ist ein sehr komplexer Beruf. Wir sind natürlich ebenso im Landschafts- wie im Tierschutz zu Hause", erklärt er.

Dass es freilich auch um wirtschaftliche Belange geht, betont Sarah Marschner. Sie gewinnt den Vorausscheid bei den Tierwirten mit 78 von 100 Punkten. Die Lehrlinge bekommen selbstverständlich mit, wie gering der Einfluss der Landwirte auf die Vermarktung ist. Es sei der selbe Milchtanker, der die Milchbetriebe anfährt, egal, ob der eine mehr oder weniger den Umweltschutz beachtet, wissen sie. In diesem Bereich wären mehr Qualitätsunterschiede zu machen. Das sollte zudem finanziell honoriert werden, fordern sie. Dass solche brisanten politischen Themen auch im Unterricht eine Rolle spielen, bestätigt Fachlehrer Frank Merkel, der an diesem Tag eine Station beim Wettbewerb betreut. "Einige Lehrlinge waren mit zur Demonstration in Berlin, als sich die Landwirte gegen die Diffamierung gewehrt haben."

Den Leistungsvergleich der Lehrlinge sieht Fachlehrerin Birgit Trzewik auch als gute Gelegenheit für die jungen Leute, die aus der gesamten Region kommen, untereinander ins Gespräch zu kommen. Zudem erhoffen sich die Ausbilder davon eine Werbung für den Berufsstand. Bei den Garten- und Landschaftsgestaltern zum Beispiel sei die Nachfrage nach Fachkräften im Land sehr groß. "Wir haben 50 Prozent zu wenig Azubis", erklärte Ausbilderin Kerstin Raschke. Die Einsatzmöglichkeiten seien vielseitig und die Bezahlung sehr gut. Trotzdem gebe es zu wenige, die Interesse an dem Beruf zeigen.