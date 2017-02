Kraftakt für die Feuerwehr

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Bereits im Sommer beginnt an der Wriezener Straße in Bad Freienwalde der Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses mit integrierter Rettungswache. Mitte nächsten Jahres könnte die Feuerwehr bereits umziehen. Die Stadt investiert 5,1 Millionen Euro.

Nur zwei Jahre werden seit den ersten Gedankenspielen und dem Ersten Spatenstich vergangen sein: "Das ist extrem schnell und gut", lobt Christian Nörtemann, Fachbereichsleiter Hoch- und Tiefbau der Stadt Bad Freienwalde, der von Verwaltungsseite her den Bau betreut.

Die Logistik ist schwierig, weil das neue Gebäude am Standort des alten Feuerwehrdepots entsteht. Die Standortanalyse habe ergeben, dass der Platz an der Wriezener Straße die erste Wahl ist, weil er zentral liegt und die meisten Einsatzkräfte in der Nähe wohnen oder arbeiten, erläutert Stadtbrandmeister René Erdmann.

Während der Bauphase muss jedoch das Gerätehaus weiter nutzbar sein. Daher wird abschnittsweise abgerissen und gebaut. Nach dem Ersten Spatenstich - vermutlich im August - werde zuerst der vorn gesehen rechte Teil des Feuerwehrgerätehauses mit den Sanitäranlagen, dem Garagenkomplex und der kleinen Halle oben abgerissen, um Baufreiheit zu schaffen. In der ersten Phase bleibe das Gebäude des Rettungsdienstes noch stehen.

"Die zweite Bauphase beginnt, wenn die Verwaltung des Rettungsdienstes nach Strausberg zieht", sagt Erdmann. Vorübergehend ziehe die Rettungswache in die Dienstwohnung im Feuerwehrgerätehaus. Dann kann das alte Gebäude weichen.

Der neue Gebäudekomplex besteht aus drei quaderförmigen Zweckbauten, zwei Fahrzeughallen und einem Sozialgebäude als Verbindungsglied. Im Erdgeschoss sind großzügige Umkleideräume geplant sowie eine weiterer Raum für Dienste und Ausbildung. Im Obergeschoss befinde sich ein großer, teilbarer Schulungsraum, um die Ausbildung auf Stadt- und Kreisebene zu zentralisieren. Die neuen Gebäude 3700 Kubikmeter Rauminhalt und 1900 Quadratmeter Nutzfläche.

Die hintere Fahrzeughalle entsteht parallel zur Wriezener Straße, die zweite Halle vertikal zur Wriezener Straße. Die vordere Halle bietet zwei Stellplätze für die beiden Rettungswagen sowie vier Stellplätze für die wichtigsten Fahrzeuge der Feuerwehren, die am meisten genutzt werden: Drehleiter, Tanklöschfahrzeug (TLF), Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) und Einsatzleitwagen (ELW). In der hinteren Halle stehen Kleinbusse und Anhängegeräte.

Insgesamt verfügt die Feuerwehr dann über zehn Stellplätze sowie einen modernen Waschplatz für alle Feuerwehrfahrzeuge der Stadt Bad Freienwalde und ihrer Ortsteile sowie für den Rettungsdienst. Auf lange Sicht werde die Stadt dort alle ihre Fahrzeuge, auch die des Bauhofes waschen, so der Stadtbrandmeister.

Die Planungen seien für alle Beteiligten gut verlaufen, weil die Feuerwehr von Anfang an mit eingebunden war. Architekt Vilco Scholz habe mehr Feuerwehrgerätehäuser als andere Planer gebaut und wisse daher, was eine Feuerwehr von der Größe wie die in Bad Freienwalde braucht und was nicht.

"Das ist eine hoch optimale Planung", bestätigte Christian Nörtemann. "Denn nichts ist schlimmer, als einen Neubau am Nutzer vorbeizuplanen." Dies sei hier mitnichten der Fall. Ortswehrführer Alexander Schmidt betonte, dass auch die Stadtverordnetenversammlung und die Fachausschüsse von Anfang an die Planungen unterstützt haben.

Für die Feuerwehr wird die Bauphase ein Kraftakt, denn Gerätschaften werden aus Platzmangel bei anderen Feuerwehren untergestellt. Die Jugendfeuerwehr werde vorübergehend nach Altranft ausgelagert, kündigt der Stadtbrandmeister an. Alles müsse so verlaufen, dass andere Feuerwehren nicht in ihrer Arbeit behindert werden, so der Stadtbrandmeister.