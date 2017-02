Bessere Luft zum Lernen

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Nach rund 30 Monaten Bauzeit wurden an der Lenné-Grundschule die umfangreichen Sanierungsarbeiten abgeschlossen. Insgesamt wurden 4,7 Millionen Euro in den Schulstandort in Hansa Nord investiert.

"Das Schwierige war nicht der Bau an sich", sagt Planer Matthias Krebs vom Ingenieurbüro "Die Baudenker", "sondern, dass der Schulbetrieb in der Lennéschule ungehindert weiter gehen konnte". Deshalb konnte auch bloß in drei Klassenräumen gleichzeitig gearbeitet werden. Denn der Rest wurde für den Unterricht gebraucht.

Jetzt ist es geschafft und die Schule erstrahlt nicht nur äußerlich in neuem Glanz. "Zusätzlich zu neuen Heizungen, Elektrik und Fenstern hat jeder Raum eine Akustikdecke bekommen", freut sich Schulleiterin Petra Kreusch. Eine Besonderheit sind auch die Belüftungssysteme in jedem Klassenraum. "An zu wenig Sauerstoff kann es nicht mehr liegen, wenn die Schüler müde werden", scherzt Matthias Krebs bei der Feier zum offiziellen Abschluss der Bauarbeiten.

Neben den Baukosten für den Innenausbau in Höhe von 1,3 Millionen wurden 3,4 Millionen Euro in die thermische Sanierung der Fassaden investiert, vor allem aus Mitteln des Landes Brandenburg. "Obwohl die Inklusionsoffensive der damaligen Bildungsministerin Münch in Frankfurt nicht unbedingt auf Zustimmung gestoßen ist, war es gut, dass wir uns schnell entschieden haben, mitzumachen", sagt Bildungsdezernent Jens-Marcel Ullrich (SPD). "Uns wurde damals im Ministerium angedeutet, dass es uns zu Gute kommen würde, sollten wir uns am Pilotprojekt beteiligen."

Seitdem flossen 10 Millionen Euro nach Frankfurt, darunter für den Umbau der Erich-Kästner Schule, der Lessing-Schule und der Lennéschule. Geld, dass eigentlich für andere Gemeinden gedacht gewesen sei, berichtet Ullrich. Doch die hätten solch große Projekte in der Geschwindigkeit nicht bewerkstelligen können. An der Lennéschule konnten nach eineinhalb Jahren Planung die Bauarbeiten starten, was ist wiederum nun zweieinhalb Jahre her. "Die Belastung für Schüler und Lehrer war manchmal an der Grenze, aber nie darüber hinaus", lobt Petra Kreusch die bauausführenden Firmen.

"Dass der Strom plötzlich mal ausfiel, gehört auch dazu", meint sie lächelnd. Baudezernent Markus Derling (CDU) freut sich, dass alles ziemlich reibungslos geklappt hat. Auch das festgelegte Budget wurde eingehalten. Oberbürgermeister Martin Wilke musste an seine Einschulung denken. "Die fand in der selben Aula statt, in der wir heute zusammensitzen", erzählt er. Es sei toll, dass auch Kinder, die es schwieriger im Leben hätten, die gleichen Bildungschancen bekommen wie andere, so das Stadtoberhaupt. Auch in den kommenden Jahren solle in die Schulen der Stadt investiert werden, erklärt er. "Wieviel Spielraum wir allerdings haben, wirdder Haushalt entscheiden."