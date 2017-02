Kita-Neubau rückt in weite Ferne

artikel-ansicht/dg/0/

Die Gemeinde hat aktuell bereits rund 221 000 Euro für Brandschutzmaßnahmen in der vorhandenen Kita investiert - auch für die weitere Absicherung des Betriebs. "Doch das widerspricht nicht einem möglichen Neubau. Die jetzige Kita könnte dann als seniorengerechte Anlage genutzt werden. Die neue Kita würde dann zwischen der Turnhalle und dem Einkaufszentrum entstehen", hatte sich Bürgermeister Frank Richter noch vor zwei Wochen optimistisch gezeigt.

Allerdings sind in der Zwischenzeit einige neue Fakten hinzugekommen. So wird in der Sachdarstellung der Beschlussvorlage zu dem Thema folgendes aufgeführt: "Bei der laufenden Archivierung von alten Bestands- und Förderunterlagen kam am 7. Februar 2017 ein Zuwendungsbescheid aus dem Jahr 1999 zum Vorschein, wonach für die Kita eine Zweckbindungsfrist von 25 Jahren ab Fertigstellung der damaligen Umbaumaßnahmen besteht. Diese begann mit Fertigstellung am 29. Juli 1999 und endet demnach am 29. Juli 2024. Daraus resultierend wäre zwar ein Neubau möglich, der Kita-Betrieb in der jetzigen Einrichtung muss jedoch bestehen bleiben."

Darüberhinaus laufe derzeit eine Anfrage zu den wahrscheinlichen Fördervoraussetzungen eines Neubaus, die jedoch noch nicht hinreichend beantwortet worden ist. Anhand des ausgelaufenen Programms, wonach die Schaffung zusätzlicher Plätze gefördert werden soll, werde jedoch vermutet, dass ein Ersatzneubau für eine bereits vorhandene und modernisierte Einrichtung nicht den Förderbestimmungen entspricht.

Insofern sei davon auszugehen, dass die vollen Investitionskosten durch die Gemeinde zu tragen sind. "Unter den kürzlich bekannt gewordenen Zweckbindungsfristen für die bestehende Kita ist umso mehr davon auszugehen, dass eine Förderung auszuschließen wäre. Die Amtsverwaltung rät daher aus wirtschaftlichen Erwägungen von dem Neubau ab", heißt es in den Erläuterungen der Beschlussvorlage.