Manuela Kohl hat es im eigenen Leben erfahren, wie es war, dass ihre Kinder wegen zu großer räumlicher Entfernung ohne Großeltern aufwuchsen. Die Fürstenwalderin zog kurz nach der Wende nach Baden-Württemberg und profitierte als Mutter von einem Mehrgenerationenhaus. Ihre Kinder verbrachten dort viel Freizeit mit Senioren. "Meine Tochter hat dort das Stricken gelernt und bringt es mir jetzt bei", sagt die 39-Jährige - als schönes Beispiel dafür, wie die Generationen voneinander profitieren. Erst voriges Jahr ist sie mit ihren Kindern zurück nach Fürstenwalde gezogen, aus familiären Gründen.

Als sie die Ausschreibung für das Mehrgenerationenhaus sah, sagt Manuela Kohl, habe sie sich sofort beworben. Sie war gerade in einer Weiterbildung als Management-Assistentin - ein Detail, das auch dazu beitrug, dass die Gefas ihr ziemlich schnell den Vorzug gab, wie Vorstand Siegfried Unger sagt. Gelernt hat Manuela Kohl Gesundheits-Kauffrau; sie hat in dem Beruf auch gearbeitet, aber auch als Filialleiterin eines Modegeschäfts.

Formal hat die Gefas noch gar keinen Zuwendungsbescheid für das vom Bund und vom Landkreis geförderte Projekt, aber der vorzeitige Maßnahmebeginn ist genehmigt. Die Stadtverordnetenversammlung hatte das Projekt vorigen Sommer befürwortet - ohne dieses Votum wäre die Bewerbung nicht erfolgreich gewesen. Seit 1. Februar nun ist Manuela Kohl bei der Gefas auf einer geförderten Vollzeitstelle beschäftigt, dazu kommt eine Viertelstelle, die die Gefas als Eigenanteil selbst finanziert.

Räumlich angesiedelt wird die Arbeit sowohl im Gefas-Haus am Fichtenauer Weg als auch in der Begegnungsstätte in der Friedrichstraße 52a, die nicht mehr nur Senioren vorbehalten sein soll. Manuela Kohl hat schon eine Reihe von Ideen: Kreativ-Zirkel, Hausaufgabenhilfe, Zumba, Lese-Omas lauten einige Stichworte. Als Vorbild nennt Unger das Fürstenwalder Mehrgenerationenhaus, das die Arbeiterwohlfahrt betreibt. In Erkner kommt als Aufgabenschwerpunkt die Arbeit mit den Flüchtlingen dazu, deren Betreuung die Gefas im Rahmen anderer Projekte übernommen hat.

Bevor neue Angebote ins Leben gerufen werden, sagt Unger, wird Melina Schniegler-Dagge, unter anderem Leiterin der Freiwilligenagentur bei der Gefas, Manuela Kohl unterweisen. Schließlich gibt es ja bereits eine Reihe von Angeboten ähnlicher Art, sowohl bei der Gefas als auch bei anderen Trägern. Unger nennt das Eltern-Kind-Zentrum als Beispiel. Erste Aufgabe sei jetzt das Zusammenführen verschiedener Projekte unter dem Dach des Mehrgenerationenhauses.