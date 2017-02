Fehrbellin III vorzeitig Kreismeister

artikel-ansicht/dg/0/

Wittstock (MZV) Die Bohle Kegler der dritten Mannschaft des SV 90 Fehrbellin haben am Sonnabend in der Kreisliga Ostprignitz-Ruppin ihr Meisterstück gemacht. Den Rhinstädtern genügte beim Turnier in Wittstock ein zweiter Platz, um den Kreismannschaftmeistertitel vor dem letzten Turnier einzufahren.

Im Mai haben die Fehrbelliner als Nachfolger von Schwarz-Weiß Kyritz dann die Chance, beim Aufstiegsturnier der Kreismeister mit den Staffeldritten der 2. Landesklasse in die nächsthöhere Spielklasse aufzusteigen. Vor dem finalen Turnier am 4. März auf der neutralen Bahn in Kyritz führt der SV 90 Fehrbellin III die Tabelle mit nunmehr 18 Punkten uneinholbar an. Wittstock folgte mit 15 und Turbine Neuruppin mit neun Zählern.

Die gastgebenden Dossestädter waren vor dem siebenten Saisonwettbewerb auf Schützenhilfe von Turbine angewiesen. Wollten sie die Fehrbelliner Dritten bei vier Punkten Rückstand noch die Suppe versalzen, hätten nur zwei Siege bei zugleich zwei dritten Plätzen des Staffelprimus eine Wende herbei geführt. Doch diese Schützenhilfe blieb aus.

Der erste Durchgang verlief noch nach dem Geschmack der Hausherren. Martin Pillasch eroberte mit 878 auf die Seite gelegten Kegeln die Spitzenposition, gefolgt von Gerald Schulz von Turbine mit 875 und Jürgen Rothe für Fehrbellin mit 864 Hölzern. Doch schon bei der zweiten Runde schwanden die Hoffnungen der Lokalmatadoren auf ein spekuliertes Missgeschick der 90er. Günther Speer aus Fehrbellin ließ mit 882 die meisten Kegel fallen und schloss zu Wittstock auf. Turbines Ersatzmann Dirk Räth fand nicht immer den notwendigen Schlüssel zur Bahn. Nach zwei von vier Startern führten Wittstock und Fehrbellin holzgleich. Turbine folgte mit 40 Zählern Abstand.

Im dritten Block spielten die drei Starter auf annähernd gleichem Niveau. Erfolgreichster Holzsammler wurde Uwe Schönberg für Wittstock mit dem zweitbesten Resultat des Tages von 889 Holz. Bernd Graf aus Fehrbellin kam auf 884 und Wilfried Podorf für Turbine auf 882 zu Fall gebrachten Kegeln. Nur vier Holz trennte die beiden Akteure im Kampf um den Tagessieg.

Am Ende ließ sich aber der Lokalmatador Karsten Seidel den Turniererfolg für Wittstock nicht nehmen. Mit 899 Holz holte er sich den Tagesbestwert und verfehlte ein 900'er Resultat denkbar knapp. Tim Ladenthin kam für den neuen Mannschafts-Kreismeister aus Fehrbellin auf 876 Holz. Auch Turbine konnte sich über das Ergebnis seines Abschlussakteurs erfreuen. Jörg Lemke hatte mit 886 für den Mannschaftsbestwert gesorgt.

Kreisliga Herren, 7. Spieltag:

Ergebnisse:Holz, Pkt

1. Spielgemeinschaft Wittstock 3 533 15

2. SV 90 Fehrbellin III 3 506 18

3. Turbine Neuruppin 3 4739

SpG Wittstock: Martin Pillasch (878), Hilge Dittert (867), Uwe Schönberg (889), Karsten Seidel (899)

SV 90 Fehrbellin III: Jürgen Rothe (864), Günther Speer (882), Bernd Graf (884), Tim Ladenthin (876)

Turbine Neuruppin: Gerald Schulz (875), Dirk Räth (830) , Wilfried Podorf (882), Jörg Lemke (885)

Letzter Spieltag (Kreisliga) bei den Herren ist am 4. März, bei den Frauen am 27. Februar.