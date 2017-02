Zweites Sperrgebiet eingerichtet

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Im Landkreis Oder-Spree wird ein zweites Sperr- und Beobachtungsgebiet eingerichtet. Dies teilt das Veterinäramt in Beeskow mit. Hintergrund ist der Fund eines toten Greifvogels bei Wendisch Rietz Ausbau, bei dem das Vogelgrippevirus festgestellt wurde. Der Radius des Sperrbezirks beträgt mindestens einen Kilometer um das Fundgebiet, das Beobachtungsgebiet hat einen Radius von mindestens drei Kilometern und grenzt unmittelbar an das bereits bestehende Beobachtungsgebiet rings um Bad Saarow, Uferpromenade. Es schließt die Gemeinden, Ortsteile, Teilorte und Wohnstätten Bad Saarow Pieskow, Theresienhof, Wilmersdorf, Hartensdorf, Diensdorf, Radlow, Wendisch Rietz Ausbau, Glienicke, Wendisch Rietz, einschließlich Wendisch Rietz Siedlung bis zur Grenze zwischen Kleinem und Großem Glubigsee, Dahmsdorf und Neu Reichenwalde ein.

artikel-ansicht/dg/0/1/1552376/

Die Schutzmaßnahmen in den ausgewiesenen Zonen gelten analog der bereits am 6. Februar für den Fundort Bad Saarow, Uferpromenade erlassenen Tierseuchen-Allgemeinverfügung. Der vollständige Wortlaut ist auf der Internetseite des Landkreises Oder-Spree unter Aktuelles nachzulesen.

Das Veterinäramt Oder-Spree fordert in Anbetracht des sehr hohen Risikos einer Einschleppung der Geflügelpest in Nutzgeflügel-bestände alle Geflügelhalter auf, Maßnahmen zur Minimierung des Infektionsrisikos zu ergreifen, insbesondere die Aufstallung einzuhalten, nur im Stall oder in der Voliere zu füttern, um Wildvögel nicht anzulocken. Wichtig sei zudem, Kleidung und Schuhe zu tragen, die nur im eigenen Geflügelbestand verwendet wird. Hunde seien angeleint auszuführen. Funde verendeter Wildvögel müssen dem zuständigen Ordnungsamt gemeldet werden, teilt das Veterinäramt mit.