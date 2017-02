Neuzelle beschließt Amtshaushalt

artikel-ansicht/dg/0/

Neuzelle (MOZ) Der Haushalt des Amtes Neuzelle ist verabschiedet. Die Mitglieder des Amtsausschusses beschlossen die Haushaltssatzung mit 7:1-Stimmen. Kritik gab es allerdings von einem Mitglied an der Amtsumlage, die in absoluten Zahlen immer weiter ansteigt.

Hans-Georg Köhler zeigte sich zufrieden nach der Sitzung des Amtsausschusses am Montagabend. "Der verabschiedete Amtshaushalt ist die Grundlage dafür, dass wir auch in unseren drei Gemeinden die Haushalte beschließen und dann die Projekte und Investitionen angehen können", erklärte der Amtsdirektor. Zuvor hatten die acht anwesenden Mitglieder - Neuzelles Bürgermeister Dietmar Baesler weilt entschuldigt im Urlaub - bei einer Gegenstimme den Haushalt für das laufende Jahr beschlossen.

Mehr als 520 000 Euro sind für Investitionen vorgesehen. Darunter befinden sich 166 700 Euro für den Bau des Feuerwehrgerätehauses Wellmitz. Ebenfalls aufgeführt ist die immer wieder geschobene Erneuerung des Daches vom Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Breslack, die mit 28 000 Euro veranschlagt ist.

Ausgeglichen ist der Haushalt allerdings nicht. Demnach werden im Finanzhaushalt, der die liquiden Mittel abbildet, Einzahlungen in Höhe von knapp 5,7 Millionen Euro festgesetzt. Demgegenüber stehen Auszahlungen in Höhe von knapp 6 Millionen Euro. "Der Differenzbetrag kann aus unseren Rücklagen gedeckt werden", sagte Kämmerin Andrea Fronzeck. Sie erklärte außerdem, dass die Amtsumlage wie schon in den Vorjahren auf 52,4 Prozent festgesetzt wird.

Dies kritisierte Walter Ederer, der als Mitglied des Amtsausschusses und der Gemeindevertretung Neuzelle gewissermaßen zwischen den Stühlen sitzt. "Die Amtsumlage steigt in absoluten Zahlen gerechnet jedes Jahr an - zwischen 2015 und 2020 erhöht sich beispielsweise für die Gemeinde Neuzelle der Betrag um 600 000 Euro. Das ist nicht ausgewogen, sondern quetscht die Gemeinden finanziell aus." Es gebe immer weniger Eigenmittel für Investitionen, daher sei der Anstieg der Amtsumlage tendenziell der falsche Weg. "Das macht die Gemeinden letztendlich kaputt. Aus diesem Grund werde ich dem Haushalt nicht zustimmen", erklärte Ederer, der als Direktor Marketing und Kultur bei der Stiftung Stift Neuzelle angestellt ist.

"Ich stecke nicht tief genug in der Materie, um einschätzen zu können, wo noch beispielsweise beim Personal der Verwaltung eingespart werden kann. Aber das Amt sollte darüber nachdenken, wie man mittelfristig mit der Amtsumlage umgeht. Ich erwarte ein Konzept, wie diese erträglicher für die Gemeinden gestaltet werden kann. Es wird bei dieser finanziellen Situation immer schwieriger, etwas gestalten zu können", sagte Ederer.

Ute Petzel, ehrenamtliche Bürgermeisterin der Gemeinde Neißemünde, konnte die Kritik nur teilweise nachvollziehen: "Man muss sehen, auf welchem Stuhl man sitzt. Prozentual bleibt die Amtsumlage ja gleich, wohingegen die Kreisumlage auch prozentual erhöht worden ist. Wir sollten vielmehr schauen, welche Kosten wir beeinflussen können. Wir müssen zum Beispiel jedes Jahr 90 000 Euro Umlage für Kinder aus unserem Amtsbereich zahlen, die nicht eine unserer vier Kitas besuchen. Dabei haben wir viel in diese investiert. Ich weiß nicht, ob den Eltern bewusst ist, was ein Abwandern in andere Kitas finanziell für uns bedeutet", sagte Ute Petzel.

Amtsdirektor Hans-Georg Köhler erklärte zur Amtsumlage: "Neben Kita und Schule gehört der Brandschutz zu den Pflichtaufgaben des Amtes. Bedingt durch unsere Amtsstruktur haben wir 17 Ortsteile mit 17 Ortswehren - deren Unterhaltung kostet natürlich viel Geld. Das gleiche gilt für unsere Kitas. Wir haben uns entschieden, sie alle vier zu erhalten und müssen nun mit den Konsequenzen leben." Der Schlusssatz zu dem Thema war Fritz Matheus vorbehalten: "Es ist eine hohe Kunst, das wenige Geld, was wir überhaupt noch zur Verfügung haben, gerecht zu verteilen", sagte der Vorsitzende des Amtsausschusses.