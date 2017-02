33-Jähriger wütet gegen Polizisten

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Ein gewalttätiger Mann hat am Montagabend die Polizei beschäftigt. Die Beamten waren in eine Wohnung in der Friedrich-Engels-Straße gerufen worden, um einen gewalttätigen Mann zu bändigen. Der 33-jährige stellte sich zunächst schlafend. "Nach der Aufforderung sich zu erheben, sprang er auf und beschimpfte die Beamten wüst. Anschließend versuchte er sich mit Gewalt den weiteren Anweisungen zu widersetzen", sagte ein Polizeisprecher. Auch als er schon am Boden lag, versuchte er die Polizisten zu verletzten. Er wollte sogar seinen Hund auf die Polizisten hetzen. Das Tier war aber eingesperrt war. Verletzt wurde niemand. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen.