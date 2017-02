Faschings-Tanz statt Volleyball-Training

artikel-ansicht/dg/0/

Fasching ist nur einmal in Jahr - und der des Erkneraner Volleyballspielvereins fast schon legendär. Nicht zuletzt, weil (fast) alle Mannschaften der Grün-Weißen zum närrisch-sportlichen Rahmenprogramm beitragen. So auch die Drittliga-Frauen, die das Publikum einmal mehr mit ihrer Tanzeinlage begeisterten.

Nur 17 Stunden nach dem zweiten Auftritt in der Sporthalle Lange Straße stand in der Berliner Sredzkistraße das Punktspiel gegen Rotation Prenzlauer Berg auf dem Programm, in das die Gäste als klarer Außenseiter gingen. Nach zwei nahezu trainingsfreien, dafür übungs-intensiven Wochen und einem durchtanzten Wochenende war klar, dass nur mit anhaltender guter Laune und entsprechendem Teamgeist etwas zu holen sein würde.

Und tatsächlich begann die grün-weiße Volleyball-Party mit lautstarken Gesängen, spektakulären Abwehraktionen - und einem furiosen 25:14-Satzgewinn. Auch der Start in Durchgang 2 gelang den Erkneranerinnen, auch wenn die Stimmbänder ihren Geist aufzugeben drohten. Und kaum ließen Lautstärke und Stimmung etwas nach, erwachten die jungen Rotation-Damen aus ihrer leichten Schockstarre, während bei den Gästen die Kräfte schwanden, sich Ungenauigkeiten im Zusammenspiel einschlichen - und der Satz so unnötiger Weise hergegeben wurde (23:25).

Jetzt besannen sich die Randberlinerinnen aber wieder ihrer Stärken. Der Block stand wie eine Wand und es wurde, jedenfalls den VSV-Gesängen zufolge, zunehmend dunkler in der Halle. Vielleicht war das der Grund, warum bei Hauptstädterinnen arge Abstimmungsprobleme offenbarten und die Angriffe der Erkneranerinnen ein ums andere Mal ihr Ziel im gegnerischen Feld fanden. Jede Aktion, jeder erkämpfte Ball, jeder Punkt wurde lautstark abgefeiert. Am Ende stand ein 25:16 für die Gäste auf der Anzeigetafel, die Sensation war zum Greifen nahe, und in der Satzpause wurden schon die wildesten Pläne geschmiedet, ob es nicht sinnvoll wäre, künftig das Ball- durch Tanztraining zu ersetzen und mehr als nur einmal im Jahr Fasching zu feiern ...

Aber das war für die favorisierten Berlinerinnen dann wohl doch zu viel. Sie kämpften sich zurück, setzten die Abwehrreihe des VSV jetzt ordentlich unter Druck, provozierten Fehler des Gegners und schlugen starke Angriffsbälle. Beim 25:20 hatte Rotation den Satzausgleich geschafft.

Für die Gäste hieß das, im Tiebreak noch einmal alle (nicht vorhandenen) Kräfte zu mobilisieren, um im Kampf gegen den Abstieg vielleicht noch den wichtigen zweiten Punkt einzufahren. Beim Stand von 8:7 für die einheimischen Damen wurden zum letzten Mal die Seiten gewechselt, die Erkneranerinnen warfen jetzt alles in die Waagschale, gingen tatsächlich mit drei Punkten in Führung - aber diese sollte nicht reichen, um das Spiel nach Hause zu bringen. Letztlich ging der entscheidende fünfte Satz unglücklich mit 14:16 verloren. Dennoch genossen die Randberlinerinnen, die insgesamt sogar deutlich mehr Punkte verbuchen konnten als die Gastgeber (107:96) das grün-weiße Gemeinschaftsgefühl, hatten sie doch bewiesen, dass Volleyball ein toller Mannschaftssport ist und es vor allem darum geht, zusammen eine gute Zeit zu haben.

In der Tabelle schob sich Rotation auf Platz 3, während der VSV auf Rang 9 verharrt, nur einen Zähler vor dem SV Warnemünde und drei Punkte vor dem neuen Schlusslicht Kieler TV, der das direkte Duell in der Rostocker Ospa-Arena 1:3 verlor. Fünf Spiele stehen noch aus, am Sonnabend müssen die Faschings-Tänzerinnen aus Erkner beim Spitzenreiter VSV Havel Oranienburg antreten.

VSV Grün-Weiß Erkner: Sarah Hoppe, Anett Schürmann, Lisa Kerger, Catharina Obst, Juliane Krecklow, Daniela Kunze, Annika Lippert, Ulrike Jung, Wibke Neubert