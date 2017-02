KCH-"Dicke da" Prunksitzung im Stahlpalast

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) "Helau" und "KCH Dicke da" Mit der großen Prunksitzung in der Stahlhalle fiel der Startschuss für eine wochenlange karnevalistische Unterhaltung. Die Havelnarren wollen mit ihrem Programm die Närrinnen und Narren bis zum Aschermittwoch in Atem halten. Sie stellten wieder einmal unter Beweis, dass Karneval viel mehr kann als nur Tanzmariechen und Narrhalla Marsch ist. Es war ein buntes Programm mit Büttenreden, Tanz, Sketch und Musikbeiträgen. Anfangs dauerte es etwas bis der närrische Funke übersprang. Dies tat der Stimmung aber keinen großen Abbruch. Denn das Publikum weiß es zu würdigen, dass das Programm überwiegend aus den eigenen Reihen und in eigener Regie aufgestellt wird und man immer wieder auf seinen Nachwuchs zählen kann. Allen voran Justus Pichelbauer. Wie ein alter Hase stieg er in die Bütt und bewies mit seiner Rede, dass es Teenager nicht immer leicht haben. Das Vorbild sicherlich sein Vater Matthias Pichelbauer. Als einziger ging er mit einem politischen Anspruch in die Bütt und nahm natürlich den Döner-Putin Erdogan, Donald Trump und den "Fluchhafen" Berlin-Brandenburg auf die Schippe. "In diesem Jahr kann man immerhin den fünfjährigen Jahrestag der "Nicht-Eröffnung' feiern." Zudem bedauerte er, dass die Oberbürgermeisterin Tiemann womöglich bald das sinkende Schiff, die Stadt Brandenburg, verlässt. "Spreiz die Schenkel. Oma und Opa wünschen sich ein Enkel." Vollblutkarnevalistin Bärbel Koch überzeugte als Oma, die sich ein Enkelkind wünschte und bei Bedarf schon einmal selbst eins erzeugen will. Sie prangerte auch die übertriebene Sorgfalt bei der Erziehung an und erinnerte, dass früher ein Taschentuch mit ein wenig Spucke die Feuchttücher adäquat ersetzte. Auf Bauchredner Johannes Krause kann man sich in Zukunft freuen. Klasse der Wortwitz der Unterhaltung mit seiner Ratte Werner und dem Publikum. Zu den Höhepunkten gehörten neben den Gesangdarbietungen die vereinseigenen Tanzgarden und Showtanzgruppen, die einen großen Teil des Abends gestalteten. "Mariechen tanz!" die Aufforderung für Nele Pichelbauer ihr Geschick als artistische Tanzmaus unter Beweis zu stellen. Ebenso wie ihr Bruder Hannes Pichelbauer, der zusammen mit Nane Götte eine tänzerische Höchstleistung vollbrachte. Das Männerballett ist aus den Prunksitzungen ebenso wenig wegzudenken wie die Showtanzgruppe der Havelnarren und natürlich die Gardemädchen. Mit viel Kreativität, Ausdauer und Motivation schaffen sie es immer wieder spektakuläre Tänze auf die Bühne zu bringen und die Gäste in Schwung und auch in Stimmung zu bringen. Alle Trainerinnen, Betreuer und Aktiven haben es geschafft auf den Punkt genau die Hochsaison des Karnevals zu gestalten. Überzeugen kann man sich bei neun Veranstaltungen bis zum Aschermittwoch. Am 17.Februar geht es beim Kneipentheater des KCH mit Stand up Comedy und jeder Menge Klamauk derb und deftig zu. Am 24. Februar kommen die kleinen Narren beim Kinderkarneval und für die, die es etwas ruhiger mögen, bietet die Ü50-Nachmittagssitzung das passende Event. Unter dem Titel "Altstadt küsst Neustadt" präsentieren BKC und KCH in einer gemeinsam erarbeiteten Abendshow die Highlights der jeweiligen aktuellen Bühnenprogramme sowie zahlreiche Überraschungen. Schluss ist danach für den KCH aber immer noch nicht, denn zwei Wochen später treffen sich die Männerballette aus ganz Deutschland zum großen Freundschaftsturnier der Havelnarren.