Ein ganzes Dorf öffnet Türen für Besucher

artikel-ansicht/dg/0/

Zehdenick (GZ) Während der traditionellen Zehdenicker Kulturwochen stehen die Ortsteile Badingen, Bergsdorf, Kappe, Mildenberg und Zabelsdorf mit ihrem jeweiligen Jubiläum im Mittelpunkt. Sie werden vom 17. Februar bis zum 12. März das Programm zu den Kulturwochen sowohl in der Klosterscheune Zehdenick als auch in den eigenen Orteilen ausrichten.

artikel-ansicht/dg/0/1/1552386/

Zum Auftakt am kommenden Freitag wird der Bürgermeiser Arno Dahlenburg (SPD) ab 17 Uhr einen Aussicht auf das Programm der drei kulturellen Wochen geben. Im Anschluss erwartet die Besucher eine kleine Einführung in die Jubiläums-Ortsteile durch den Historiker Dr. Uwe Zietmann in Wort und Bild. Für die Musik sorgen Milena Lebus und Jannis Poltier vom Strittmatter-Gymnasium. Die Stadtverwaltung lädt bei freiem Eintritt herzlich dazu ein. Folgende weitere Veranstaltungen sind im Rahmen der Kulturwochen vorgesehen:

Am 22. Februar richtet der Seniorenbeirat von 14 bis 16 Uhr unter der Leitung von Manfred Rißmann für die Zehdenicker Senioren in der Klostergalerie einen Nachmittag mit Kaffee und Kuchen - letzterer gebacken von Schülern der Exin-Oberschule - aus. Allerdings handelt es sich hierbei um eine geschlossene Veranstaltung.

Der Ortsteil Mildenberg wird am 25. Februar ab 14 Uhr den "Mildenberger Nachmittag" in der Klosterscheune gestalten. Die Ortsbeiräte Katrin Schulze und Alf Junghans geben eine Einführung in das Jubiläumsjahr des Ortes. Das Programm gestalten die Mildenberger Grundschule "Am Ziegeleipark", die Mildenberger Vereine, der Ziegeleipark Mildenberg und die Volkssolidarität. Der Eintritt ist frei.

Weiter geht es am 1. März mit einer Matinee in der Klosterscheune: Von 10.30 bis 11.30 Uhr gestalten der Kinderchor der Mildenberger Grundschule sowie die Kinder der Kita "Regenbogen" und "Sterntaler" das Programm "Schüler für Schulanfänger". Der Eintritt ist frei.

Mit dem "Tag der offenen Tür" am 5. März ab 14 Uhr öffnet der Ortsteil Kappe sein Gemeindezentrum für alle Interessenten. Bei Kaffee, Kuchen und Gesprächen wird ein Film über den Jubiläumsort gezeigt. Geplant sind Führungen durch das Heimatmuseum und die Kirche. Aber auch zum artesischen Brunnen am Kapper Forsthaus wird historisches Wissen vermittelt. Das Damwildgehege lädt zum Verweilen ein. Wer sich beim Probe-Reiten versuchen möchte, der findet dafür Gelegenheit in der Reit-, Fahr- und Raststation Kappe. Der Ferien- und Reiterhof Stache bietet Kutschfahrten an. Alle Mit-Mach-Angebote sind kostenfrei. Schweizer Spezialitäten gibt es im "Schweizer Kaminstübl". Käuflich zu erwerben sind Arbeiten aus der Drechselwerkstatt von Herrn van Hamm sowie Honig aus der Imkerei Suckrow.

Am 7. März von 15.30 bis 18 Uhr gestaltet der Kapper Heimatverein einen plattdeutschen Nachmittag in der Klosterscheune mit Geschichten, Gedichten und Erzählungen. Auch jüngere Gäste sind herzlich eingeladen, denn es wird selbstverständlich an der einen und anderen Stelle im Programm Gesagtes ins Hochdeutsche übersetzt. Der Eintritt ist frei.

Für den 8. März öffnet die Kita "Regenbogen" in Mildenberg zum "Tag der offenen Tür" ihre Räumlichkeiten. Kleine und große Besucher sind herzlich willkommen.

Und weil Türen öffnen so schön ist, wird auch der Ortsteil Badingen selbiges tun und das "Feste Haus" am 11. März von 14 bis 17 Uhr bei Kaffee und Kuchen seinen Besuchern kostenlos zugängig machen.

Der Ortsteil Bergsdorf beendet am 12. März ab 14.30 Uhr mit seinem Heimatnachmittag im Mühlenhaupt-Museum die diesjährigen Zehdenicker Kulturwochen - mit Vorträgen zur Bergsdorfer Geschichte, einer Filmvorführung und Bildern zu 90 und 100 Jahre Bergsdorfer Feuerwehr, einer Lesung mit Geschichten des Malers Kurt Mühlenhaupt und natürlich einer Ausstellung mit seinen Bergsdorfer Motiven.

Exponate und Bilder aller Jubiläums-Ortsteile werden während der Zehdenicker Kulturwochen in der Klosterscheune ausgestellt sein. Im Rahmen der Öffnungszeiten können diese kostenlos besichtigt werden.