"Ich habe den Schritt nicht bereut"

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1552390/

"Ich habe es noch nicht einen Tag bereut": Wenn Marlies Bengsch über ihren Schritt in die Selbstständigkeit spricht, dann ist auch nach fast vier Jahren die Begeisterung ungebrochen. Die Eisenhüttenstädterin gibt sogar zu: "Eigentlich hätte es schon fünf Jahre früher sein müssen."

Dabei kam der Schritt in die Selbstständigkeit nicht ganz freiwillig, auch dass es im Bereich Energieberatung sein würde, ist zunächst eher dem Zufall geschuldet. "Ein ehemaliger Kollege von mir konnte die Arbeitsstelle bei einer Energieberatung in Frankfurt nicht antreten", erinnert sich die Eisenhüttenstädterin. Er fragte sie, ob sie sich das vorstellen könnte. Marlies Bengsch sagte zu. Auch wenn diese Episode in ihrem Arbeitsleben mit negativen Erinnerungen verbunden ist - bis heute wartet sie auf ihren Lohn -, so war doch das Arbeitsfeld ganz nach ihrem Geschmack. "Die Energieberatung hat mir Spaß gemacht." Und da die Eisenhüttenstädterin in ihrem Leben immer gearbeitet hat, wagte sie den Sprung in die Selbstständigkeit. "Ich war damals fast 60 und hätte wegen einer Schwerbeschädigung auch in Rente gehen können", sagt sie. Doch dieser Schritt kam nicht nur wegen der Abzüge und der kleinen Rente nicht in Frage.

Bei der Arbeitsagentur stieß sie bei der Frage nach einem Zuschuss zunächst auf Ablehnung. "So einfach geht das nicht", wurde ihr dort beschieden. Wichtige Hilfen waren ihr ein Existenzgründerlehrgang bei der IHK und der IHK-Lotsendienst für Existenzgründer. "Da wurde mir jemand an die Seite gestellt", lobt Marlies Bengsch die Hilfe. Unter anderem wurde ein Business-Plan erarbeitet, was gar nicht so einfach war, denn auf Erfahrungen, mit wie viel Einnahmen zu rechnen ist, konnte ja nicht zurückgegriffen werden. Mit diesen Unterlagen zahlte die Arbeitsagentur schließlich doch ein halbes Jahr Arbeitslosengeld und 300 Euro Zuschuss für die Krankenkasse. Am 1. Dezember 2013 ging die Energieberatung Marlies Bengsch an den Start.

Die Anfangsinvestitionen waren relativ gering, ein Computer, ein Drucker, ein Telefonanschluss sowie ein Arbeitsplatz - und ein Telefonbuch. Hauptaufgabe war und ist, Kunden zu gewinnen, im übertragenen Sinn das klassische Klinkenputzen, in diesem Fall viele Telefonate führen. Marlies Bengsch kam da zugute, dass sie schon in einem Call-Center gearbeitet hat.

Inzwischen hat die Eisenhüttenstädterin einen Stamm von 1200 Kunden. Die meisten sind aus der Umgebung, einige aber betreut sie bundesweit. Sie berät, wie man bei den Strom- und Gas-Kosten sparen kann. Durch die staatlichen Abgaben ist der Spielraum bei Strom inzwischen eng. Vor allem bei Gas können Kunden durch einen Anbieterwechsel aber kräftig sparen, mehrere hundert Euro im Jahr.

Als freie Handelsvertreterin arbeitet sie mit der Experten Service Point-GmbH zusammen. "Man bekommt von dort sehr viel Anerkennung." Sie erstellt für die Kunden Angebote. Der Vorteil gegenüber einem Vergleichsportal im Internet sei, dass die Kunden bei Problemen einen Ansprechpartner haben. Auch spricht sie Kunden an, wenn Verträge auslaufen. Vor allem das letzte Quartal des vergangenen Jahres war sehr gut.

Der Vorteil der Selbstständigkeit ist, dass man sich die Zeit einteilen kann. Marlies Bengsch sagt aber, dass man diszipliniert sein muss. Denn es müssen immer wieder neue Kunden gewonnen werden. Im Urlaub allerdings, schaltet sie von der Arbeit ab.

Infos unter: http://energiefachberatung-bengsch.de