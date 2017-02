Oranienburg: SPD fordert eigene Schulküchen

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (bren) Die Diskussion um eine bessere Essensversorgung in den städtischen Kindereinrichtungen hat weitere Fahrt aufgenommen. Die SPD-Fraktion hat dazu für die nächste Beratungsfolge einen Antrag in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht. Er steht in der Sitzung des Bildungsausschusses am 26. April zur Debatte.