Astana (dpa) Die neuen Syrien-Gespräche in Kasachstan sind um einen Tag verschoben worden. Wie das Außenministerium in Astana am Mittwoch mitteilte, wollten sich alle Konfliktparteien einen Tag später als geplant zu neuen Verhandlungen treffen.

Bislang sind dem Ministerium zufolge Vertreter aus Russland, der Türkei und dem Iran sowie der syrischen Regierung eingetroffen. Einige Mitglieder der syrischen Opposition kämen nach Angaben der Agentur Interfax erst am Mittwochabend in Astana an. Die neue Gesprächsrunde soll nun am Donnerstag um 12.00 Uhr Ortszeit (7.00 MEZ) beginnen.

Der Berater der Freien Syrischen Armee (FSA), Usama Abu Said, erklärte, die Rebellen hätten bisher keine Einladung nach Astana bekommen, wie der oppositionelle syrische Sender Orient News am Dienstagabend meldete. Er warnte zugleich vor einem Zusammenbruch der seit Ende Dezember geltenden Waffenruhe. Die Regimegegner werfen der russischen Luftwaffe schwere Angriffe im Süden Syriens vor, wo es in den vergangenen Tagen in der Stadt Daraa zu neuen Kämpfen kam.