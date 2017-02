Bogenschießen: BSC Hohen Neuendorf gewinnt Juniorliga

artikel-ansicht/dg/0/

Hohen Neuendorf (OGA) Bereits vor Beginn des letzten Matches stand die Titelverteidigung der BSC-Nachwuchsbogenschützen in der Brandenburger Juniorliga fest. Dennoch wollte das neuformierte Team mit den U12-Schützen Frederik Franzen, Jamie Scheffler, Frederik Engelhardt und Phillip Brunner unbedingt verlustpunktfrei bleiben. Dies gelang: In Blankenfelde gewann die Mannschaft ihr letztes Duell mit dem Gastgeber mit 7:3.

artikel-ansicht/dg/0/1/1552402/

Am ersten Wettkampftag gelang es dem BSC-Quartett, alle sieben gegnerischen Teams mit 6:0 zu besiegen. Die Favoritenrolle war am zweiten Tag deshalb klar vergeben. An diesem musste man zwar ein paar Spielpunkte abgeben, am Ausgang des Turniers änderte das aber nichts mehr. Es erwies sich als Vorteil, dass das BSC-Team mit vier Schützen am Start war und dadurch einen Schützen im Dreier-Team pro Match wechseln konnte.

Trainer Karsten Kröcher musste in das Handeln seiner fast eigenständig agierenden Schützen kaum eingreifen. "Sie wechselten in jedem Match, so dass alle zu ihren Einsatzzeiten kamen. Gegen Glindow I schossen sie ihre höchsten Ringzahlen und fertigten den Vizemeister zweimal mit 6:0 ab", bemerkte Kröcher nach dem erfreulichen Erfolg seiner Schützlinge. Nach 2012 und 2016 war es der dritte Erfolg eines BSC-Teams in der Juniorliga.

Endstand

Juniorliga Brandenburg

TabelleSatzdiffer. Pkt.

1. BSC Hohen Neuendorf7428:0

2. SV zu Glindow I4222:6

3. SV zu Glindow II2417:11

4. USC Frankfurt (Oder)1217:11

5. Blankenfelder BS-213:15

6. Schmöllner SV-209:19

7. Glückauf Kleinleipisch -604:24

8. Werderaner BS-702:26