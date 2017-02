Kleine Narren im Krugpark

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Die "Draußen-Saison" hat begonnen. Zumindest im Krugpark. Das Brandenburger Naturschutzzentrum war fest in Narrenhände. Dort tanzten, hüpften und tobten Zauberer, Prinzessin Lillifee, Piraten, Cowboys, Bienen und all die anderen fantasievoll verkleideten Kinder durch das Naturschutzzentrum. Trotz Winterkälte entstand eine fröhliche Kinderparty mit zahlreichen spannenden und spielerischen Abenteuern. Natürlich hatten sich viele der kleinen Narren in Schale geschmissen und bei der Auswahl ihrer Kostüme der Fantasie freien Lauf gelassen. Wer kein Kostüm hatte, wurde vor Ort narrentauglich geschminkt. Bei Stockkuchen am Lagerfeuer war die Kälte ganz schnell vergessen. Andrea Kausmann, die Leiterin des Naturschutzzentrums, und ihre Mitarbeiter hatten sich wieder einiges einfallen lassen, um alle kleinen Gäste - und auch die großen - zu unterhalten. Beliebt war das Umweltquiz mit vielen interessanten Preisen, die es zu gewinnen gab. Ein Blick durch Mikroskope sorgte für einen Einblick in die ansonsten "unsichtbaren" Welten der Tiere und Pflanzen. Wie riecht das? Verschiedene Pflanzen oder Früchte, versteckt in kleinen Säckchen, mussten am Geruch erkannt werden. "Natürlich soll es Spaß machen. Wir versuchen aber immer, das Ganze mit dem Praktischen und Nützlichen zu verbinden. Es geht darum, die Besucher für ihre Umwelt zu sensibilisieren", bekräftigte Andrea Kausmann. Schließlich besuchten im vergangenen Jahr wieder über 17500 Gäste das Naturschutzzentrum. Ein Besuch lohnt sich immer, auch ohne Veranstaltung. Durch den Park führt ein drei Kilometer langer Rundweg mit Informationstafeln- und Ruheplätzen. "Natur zum Anfassen" erleben die Besucher in zwei Dauerausstellungen mit Pflanzen und Tiere der MarkDer Waldfasching war nur der Auftakt für ein neues und interessantes Jahresprogramm mit vielen Projekten, Exkursionen und Festen. In wenigen Tagen wird der Bienenlehrpfad eröffnet. Hier gibt es allerlei Wissenswertes vom Aufbau eines Bienenvolkes bis zur Zusammensetzung des Honigs zu lernen. Mehr Informationen und Auskunft unter www.krugpark-brandenburg.de