Noch mehr Vielfalt auf dem TRollberg

Bad Belzig (MZV) Das "TRollberg" Zentrum des AWO Bezirksverbandes Potsdam e.V. in Bad Belzig bietet ab sofort noch mehr Vielfalt als bisher. Die Idee vom kreativen Miteinander auf dem Rollberg in der Brücker Landstraße hat sich seit der Eröffnung im September 2015 so gut entwickelt, das das Angebot nunmehr deutlich erweitert wurde.

Die offenen Werkstätten - von der Töpfer- über die Filz- bis hin zur Schneiderwerkstatt mit Stoffbörse - sind zu einer festen Größe geworden. Mit einer offenen Druckwerkstatt und einer Zirkuswerkstatt haben sie quasi Zuwachs bekommen. 14-tägig kann damit nicht nur getöpfert, gefilzt und genäht, sondern künftig auch Zirkusluft geschnuppert und gedruckt werden.

Das Zirkusangebot richtet sich an Kinder ab acht Jahre, Jugendliche und jung gebliebene Erwachsene. Der große Kreativraum wird dabei zur Manege, in der man sich ausprobieren und das Zirkus ABC erlernen kann. Unter fachkundiger Anleitung natürlich. "Zusätzlich sind Zirkus-Intensivzeiten mit erfahrenen Zirkuspädagogen für Teilnehmer der Zirkuswerkstatt und Neueinsteiger geplant", erklärt Koordinatorin Corinna Reinbach die neue Offerte.

Für die Druckwerkstatt konnte wiederum die Wiesenburger Künstlerin Frieda Knie als Dozentin gewonnen werden. Dieses Projekt startet im April.

Jeden Donnerstag heißt es wiederum "Open House" im "Trollberg" - ein Angebot für Kinder ab zehn Jahre, die zum chillen, reden und spielen in der Begegnungsstätte eingeladen sind. Bei Bedarf ist auch eine Unterstützung bei den Hausaufgaben möglich.

"Der TRollberg ist ein Begegnungsraum für Menschen aus ganz unterschiedlichen Lebenszusammenhängen", so Projektleiterin Barbara Keller und ergänzt: "das Gemeinsame ist das kreative Schaffen". Unter diesem Aspekt ist das Quartier an der Brücker Landstraße in den zurückliegenden Monaten so etwas wie "erwachsen geworden". Der positiven Entwicklung Rechnung tragend, finden in den Räumen nunmehr auch Angebote der Volkshochschule, ein täglich stattfindendes Sprachtraining für Flüchtlinge, Integrationsberatungen und weitere Projekte externer Dozenten statt.

Barbara Keller und Corinna Reinbach laden Interessierte ein, einfach einmal vorbeizukommen um die Werkraum Vielfalt hautnah zu erleben. Eingeladen sind insbesondere Kinder und Jugendliche, aber auch der ganze Rest der Familie. Das TRollberg Projekt wird von der Aktion Mensch gefördert. Der Blick auf das neue Monatsprogramm lohnt.

Weitere Infos: 033841/387843; 0162/7517052 oder trollberg@awo-potsdam.de.

Die Angebote im Überblick

Offene Töpferwerkstatt am Mittwoch: 15. Februar, 1. März, 15. März, 29. März und 26. April; am Freitag: 24. Februar, 10. März, 24. März und 7. April; jeweils 16 bis 18 Uhr; 2 Euro/Treffen plus Materialkosten

Offene Filzwerkstatt am Dienstag: 28. Februar, 14. März, 28. März, 11. April und 25. April; jeweils 17 bis 19 Uhr; 2 Euro/Treffen plus Materialkosten

Offene Schneiderwerkstatt mit Stoffbörse am Montag: 20. Februar, 6. März, 20. März und 3. April; jeweils 17.30 Uhr bis 20 Uhr; 2 Euro/Treffen plus Materialkosten

Offene Zirkuswerkstatt am Mittwoch: 22. Februar, 8. März, 22. März und 5. April, jeweils 15 bis 17 Uhr

Offene Druckwerkstatt am Sonnabend: 1. April; 15.30 bis 18.30 Uhr; 4 Euro plus Materialkosten

Näh dir deinen Style am Sonnabend: 25. Februar und 22. April, jeweils 14.30 bis 17.30 Uhr; Näh Workshop für junge Talente zwischen 12 & 21 Jahren, Vorkenntnisse nicht erforderlich; 4 Euro plus Materialkosten

Open house für Schul-Kids jeweils am Donnerstag: 14 bis 15.30 Uhr

TaKeTiNa Rhythmusreisen Info und Anmeldung 033841/799798; 0152/22071507 (Angela Maria Osthoff) oder angelinemedizinbilder@posteo.de

Tao Tai Chi/Qi Gong immer am Dienstag, 19.30 Uhr, Anmeldung 0157/37504364 (Ralf Biastoch)

Trommeln immer am Montag, 20 Uhr, Anmeldung 0151/56124812 Ludger Rother

Vortragsangebote der VHS im TRollberg, 033841/45430

Sprachtraining für Flüchtlinge Montag bis Freitag; jeweils 9 bis 13 Uhr, bitte anmelden

People meet People immer am ersten und dritten Donnerstag im Monat, jeweils 18.30 bis 22 Uhr; www.peoplemeetpeople.de

Projekt Brandenburg ohne Grenzen immer am Dienstag, 13 bis 17 Uhr; Infos unter 03372/441710 (Karsten Stolze) oder karsten.stolze@dw-tf.de