Gern ein Buch zum Entspannen

Frankfurt (Oder) . "Ich bewerbe mich eigentlich nur auf ausdrücklichen Wunsch meines Mannes", schrieb uns Julia aus Frankfurt (Oder). So viel Bescheidenheit hätte sie aber gar nicht an den Tag legen brauchen, wie die Wahl zur "Schönen Brandenburgerin" in dieser Woche zeigt. Julia ist 29 Jahre und Mutter einer kleinen Tochter. Sie arbeitet seit mehreren Jahren bei Mc Donalds in der Oderstadt. Sehr gern geht sie mit ihrer Familie spazieren oder liest einfach mal ein gutes Buch, um zu entspannen.