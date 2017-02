Aktion "Winterliches Brandenburg"

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) . Insgesamt 75 Hotels- und Appartmenthäuser laden auch in diesem Winter in Brandenburg dazu ein, die schönen Seiten der kalten Jahreszeit zu besonders günstigen Preisen zu entdecken. So auch das Ahorn Seehotel Templin am Lübbesse in der Uckermark, das für Familien und Aktivurlauber ein vielseitiges Angebot bietet.