Skispringerin Straub Weltcup-Fünfte

Pyeongchang (dpa) Ramona Straub hat beim Skisprung-Weltcup in Pyeongchang nur knapp den ersten Podestplatz ihrer Karriere verpasst. Die 23-Jährige belegte auf der kleinen Olympia-Schanze mit 103,5 und 93 Metern den fünften Rang. Gianina Ernst schaffte es als Zehnte ebenfalls in die Top Ten.

Ramona Straub wurde in Pyeongchang Fünfte. © Rok Rakun/Pacific Press via ZUMA Wire/dpa

Den Sieg sicherte sich die Japanerin Yuki Ito, die mit 96 und 101,5 Metern ihre Landsfrau Sara Takanashi auf Platz zwei verwies. Die 20-Jährige sprang 97,5 und 94 Meter weit und sicherte sich vorzeitig zum vierten Mal in ihrer Karriere den Weltcup-Gesamtsieg. Bei einem Vorsprung von 247 Punkten vor Ito kann Takanashi in den ausstehenden zwei Wettbewerben nicht mehr von der Spitze verdrängt werden. Dritte wurde Ema Klinec aus Slowenien.

In Abwesenheit des bereits für die WM nominierten deutschen Top-Trios Katharina Althaus, Carina Vogt und Svenja Würth, das am vergangenen Wochenende in Ljubno einen historischen Dreifacherfolg gefeiert hatte, empfahl sich Straub für einen Platz im DSV-Team bei den Titelkämpfen in Lahti. «Es sieht ganz gut aus», sagte die Bayerin.

Zur Halbzeit hatte sie auf Rang drei gelegen, musste im Finale aber noch Klinec und die Norwegerin Maren Lundby vorbeiziehen lassen. «Der zweite Sprung war nicht ganz optimal», sagte Straub. Für sie war es dennoch das beste Karriereergebnis seit dem fünften Rang 2014 in Zao.