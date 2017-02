Neureuther trainiert leicht - Hoffnung auf Riesenslalom

artikel-ansicht/dg/0/

St. Moritz (dpa) Felix Neureuther hat nach seiner bei der Ski-WM in St. Moritz erlittenen Rückenblessur wieder leicht trainiert und darf auf einen Start im Riesenslalom hoffen. Ob der 32-Jährige am Freitag antreten kann, will er erst am Renntag entscheiden. Das gab der Deutsche Skiverband bekannt.