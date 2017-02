Berliner wechseln häufiger den Stromanbieter

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Die Berliner haben sich im vergangenen Jahr deutlich häufiger neue Stromanbieter gesucht. Netzbetreiber Stromnetz Berlin registrierte 630 000 Anbieterwechsel bei den etwa 2,3 Millionen Haushalten und Gewerbebetrieben in der Hauptstadt. Einige Haushalte hätten sogar mehrmals im Jahr die Chance auf günstigere Strompreise ergriffen, sagte Stromnetz-Geschäftsführer Thomas Schäfer am Mittwoch.

Im Vorjahr hatte es noch 180 000 Wechsel weniger gegeben. Damals hatten die Berliner allerdings auch weniger Auswahl. Die Zahl der Stromanbieter stieg innerhalb eines Jahres von 450 auf 534.

Im Schnitt hatte jeder Berliner Haushalt im vergangenen Jahr aber auch 10,3 Minuten lang keinen Strom. Um diese Marke, die etwa zwei Minuten unter Bundesschnitt liegt, pendeln die Stromausfälle seit Jahren. Schäfer versprach Besserung: Die Hauptleitungen sollen so umgebaut werden, dass sich der Strom bei Störungen per Fernsteuerung wieder einschalten lässt und nicht erst, wenn ein Monteur kommt.

Insgesamt will Stromnetz Berlin - eine Tochter des schwedischen Energiekonzerns Vattenfall - in diesem Jahr die Rekordsumme von 209 Millionen Euro investieren. Mehr als die Hälfte fließt in neue Kabel und andere Modernisierungsmaßnahmen. Außerdem muss das Netz mit der wachsenden Stadt Berlin mitwachsen. Inzwischen müsse dreimal so viel in neue Anschlüsse investiert werden wie noch vor wenigen Jahren, sagte Schäfer. Für die kommenden zehn Jahre rechnet Stromnetz Berlin mit einem Gesamt-Investitionsbedarf von 2,1 Milliarden Euro.