Der 30-jährige Rumäne wurde in Regensburg am linken Sprunggelenk operiert, wie der Verein mitteilte. In den kommenden Tagen werde Sepsi nach Nürnberg zurückkehren und mit der Reha beginnen. In dieser Saison bestritt Sepsi für den «Club» bisher 18 Partien.