Werder-Sportdirektor steht zu Nouri

Bremen (dpa) Werder Bremens Sportdirektor Frank Baumann hat Trainer Alexander Nouri vor dem richtungsweisenden Spiel beim FSV Mainz 05 am Samstag noch einmal den Rücken gestärkt. «Wir haben weiterhin völliges Vertrauen in Alex' Arbeit», sagte Baumann in einem Interview des «Weser-Kurier».