Kabinett über Vorgänge bei Opel wenig erfreut

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Die Bundesregierung ist nach den Worten von Arbeitsministerin Andrea Nahles überrascht von den Vorgängen um den möglichen Verkauf von Opel. Oberste Priorität der deutschen Seite sei nun, in dem Verkaufspoker die drei Standorte zu erhalten, sagte Nahles nach einer Kabinettssitzung. Zudem müsse das «Headquarter» von Opel in Rüsselsheim bestehen belieben und keine Unterabteilung eines französischen Konzerns werden. Die französische PSA-Gruppe will den zu GM gehörenden Autobauer Opel möglicherweise übernehmen.