Polizei befreit junge Berlinerin aus Oranienburger Haus

Oranienburg (OGA) Ein Hilferuf hat die Polizei am Dienstagabend erreicht: Eine junge Berlinerin wurde von einem 19-jährigen Oranienburger in dessen Wohnung festgehalten. Sie konnte befreit werden, der Mann wurde in der Nacht zufällig in Hamburg gefasst.

Beamte eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) der Polizei waren am Dienstagabend dabei, als die 19-jährige Berlinerin in Oranienburg befreit wurde.

Eigentlich hatte alles ganz harmlos begonnen: Die beiden 19-Jährigen – eine junge Frau aus Berlin und ein junger Mann aus Oranienburg – hatten sich im Internet kennengelernt, regelmäßig geschrieben und später mehrfach getroffen und gegenseitig besucht.

Wie Polizeisprecherin Dörte Röhrs von der Polizeidirektion Nord am Mittwoch mitteilte, trafen sie sich auch am Dienstag zu gemeinsamen Unternehmungen. Später nahm der Mann die Frau mit in seine Wohnung in der Klagenfurter Straße. Es soll zum Streit gekommen sein, wobei er ein Messer gezückt und die junge Frau bedroht haben soll. Er soll ihr Geldbörse, Handy sowie Schlüssel abgenommen. Dann sperrte er sie offenbar in seiner Wohnung ein. Er soll auch gedroht haben, ihrer Familie etwas anzutun.

Am Abend konnte die 19-Jährige an ihr Handy gelangen und eine Nachricht an ihre Angehörigen schreiben, die dann die Polizei informierten. Gegen 18 Uhr trafen Polizisten an der Wohnung in der Klagenfurter Straße ein. Der Mann war nicht vor Ort, die Frau konnte befreit werden. Später trafen noch Beamte eines Spezialeinsatzkommados ein. Diese legten sich auf die Lauer, um den Beschuldigten, der bereits polizeilich bekannt war, zu stellen. Ohne Erfolg.

In der Nacht, gegen 2.15 Uhr, erhielt die Polizei dann Informationen von den Kollegen aus Hamburg, dass ein 19-Jähriger aus Oranienburg dort aufgegriffen wurde. Er war in einem Auto aufgefallen, dessen Kennzeichen gestohlen waren. Über die Polizei in Berlin, die in ständigem Kontakt mit den Oranienburger Beamten stand, wurde dann die Querverbindung zu dem Oranienburger Fall hergestellt.Die Staatsanwaltschaft Neuruppin nahm den 19-Jährigen am Mittwoch nicht in Haft. Es bestehe unter anderem keine Fluchtgefahr. Die Ermittlungen wegen Freiheitsberaubung dauern an.