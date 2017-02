artikel-ansicht/dg/0/

Doha (dpa) Angelique Kerber trifft beim Tennis-Turnier in Doha in ihrem Auftaktmatch auf die Russin Daria Kasatkina. Die Nummer 32 der Welt setzte sich in der ersten Runde gegen Irina-Camelia Begu aus Rumänien mit 3:6, 6:1, 7:5 durch. Die Partie war am Vortag wegen Regens verschoben worden.