Neuer Gedenkstätten-Lehrer für das Zuchthaus Brandenburg-Görden

Brandenburg/Havel (dpa) Ein neuer Gedenkstättenlehrer soll im ehemaligen Zuchthaus Brandenburg-Görden Projekte und Seminare für Jugendliche anbieten. "Gerade in Zeiten zunehmender Fremdenfeindlichkeit ist es wichtig, jungen Menschen die möglichen Folgen von Unterdrückung, Hass und Intoleranz vor Augen zu führen", sagte Bildungsstaatssekretär Thomas Drescher am Mittwoch bei der Vorstellung des Pädagogen in Brandenburg/Havel. In dem Zuchthaus hatten die Nationalsozialisten Tausende Menschen eingesperrt und mehr als 2000 Häftlinge hingerichtet. In der Zeit der DDR wurden dort auch Oppositionelle und "Republikflüchtlinge" inhaftiert.