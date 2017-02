artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Die AfD hat der SPD unterstellt, sie wolle sich durch eine erleichterte Einbürgerung vor allem neue Wählergruppen erschließen. AfD-Chefin Frauke Petry sagte am Mittwoch, die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Aydan Özoguz, wolle "Nägel mit Köpfen machen und die von der Bundesregierung geförderte unkontrollierte Masseneinwanderung schnell unumkehrbar festzurren." Anstatt nicht bleibeberechtigte Migranten in ihre Heimatländer abzuschieben, solle ihnen in Deutschland der rote Teppich ausgerollt werden, inklusive Wahlrecht und deutschem Pass. "Die SPD würde sich praktisch im Handstreich Millionen neue Wähler organisieren", fügte Petry hinzu.