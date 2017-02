Nicht nur durch die rosa Brille sehen

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) In der Filiale der Mittelbrandenburgischen Sparkasse (MBS) in Rathenow in der Berliner Straße wurde am Dienstag eine Ausstellung mit dem Titel "rosa Rot" eröffnet. Sie ist eine Kampagne des Netzwerks der brandenburgischen Frauenhäuser e.V. zum Thema häusliche Gewalt.