Im Garten des Brecht-Weigel-Hauses darf gebaut werden

artikel-ansicht/dg/0/

Buckow (MOZ) Im denkmalgeschützten Garten des Brecht-Weigel-Hauses in Buckow (Märkische Schweiz) darf demnächst ein Servicegebäude errichtet werden. Das entschied Kulturministerin Martina Münch (SPD) in der vergangenen Woche und setzte damit die Einsprüche des Landesdenkmalamtes außer Kraft. Landeskonservator Thomas Drachenberg hatte in einer zweijährigen Auseinandersetzung mit dem Kreis Märkisch-Oderland als Träger der Literaturgedenkstätte darauf verwiesen, dass mit dem 170 Quadratmeter großen Neubau dem denkmalgeschützte Garten des Brechtschen Sommerhauses schwerer Schaden zugefügt wird. Kulturministerin Münch begründete ihre Entscheidung damit, dass das Brecht-Weigelhaus durch die neuen Flächen von Verwaltungs- und Lagerflächen befreit werden kann, mehr Authentizität entsteht und deshalb ein starkes öffentliches Interesse der erheblichen Beeinträchtigung des Erscheinungsbildes entgegensteht.