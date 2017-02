Geywitz begrüßt Ost-West-Rentenangleichung

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (DPA) Die SPD in Brandenburg hat die Angleichung der Renten in Ost und West begrüßt. "Das ist ein wichtiger Beitrag für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft", erklärte Generalsekretärin Klara Geywitz am Mittwoch in Potsdam. Enttäuschend sei aber, dass sich CDU und CSU weiter gegen eine Solidarrente für Menschen mit niedrigem Einkommen wehrten. "Für die SPD wird die Sicherung der Rente von Menschen mit geringem Einkommen im Bundestagswahlkampf eine wichtige Rolle spielen", sagte Geywitz. Die Renten in Ost und West sollen bis zum 1. Januar 2025 vollständig angeglichen werden. Das sieht ein Gesetzentwurf vor, den das Bundeskabinett am Mittwoch beschloss. Im Gegenzug soll allerdings die bisher höhere Bewertung der Löhne im Osten in sieben Schritten gesenkt werden.