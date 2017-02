Optimismus im Handwerk des Havellandes

artikel-ansicht/dg/0/

Havelland (MOZ) Das Handwerk im Landkreis Havelland kann auf ein gutes Jahr zurückblicken. Auch die Aussichten für 2017 sind über alle Gewerke erstmal hervorragend. Diese positive Einschätzung traf am Dienstag Olaf Bubath, Vorstandsmitglied der Kreishandwerkerschaft und Innungsobermeister im Bereich Bau in einem Gespräch. Besonders die Bau- und Ausbauhandwerke hätten weiterhin bei der Auslastung an der Spitze gelegen. Die gute Auftragslage ermöglichte es im vergangenen Jahr einigen Betrieben, wieder zu investieren. Anders als in den Vorjahren sei auch bei der Zahlungsmoral Normalität eingekehrt. Die kreisliche Handwerkerschaft rechnet im laufenden Jahr mit einem zweiprozentigen Umsatzplus.